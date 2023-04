Un fonds vautour poursuit Cuba

Depuis quelques semaines, les Cubains suivent avec ferveur un feuilleton économico-judiciaire qui se déroule devant la plus haute cour d’Angleterre. Un jugement en défaveur de Cuba serait catastrophique pour l’économie cubaine. Or, Cuba vient de gagner une première manche, mais rien n’est joué pour le moment et cette saga judiciaire risque de durer encore longtemps. C’est que les enjeux sont énormes: une dette de 78 millions de dollars (plus les intérêts). Voici grosso modo ce qu’il en est.

Dans les années 1980, la Banque centrale de Cuba (aujourd’hui Banque nationale de Cuba) a contracté des emprunts sur les marchés internationaux auprès de deux institutions financières, le Crédit lyonnais et l’Institut bancaire italien. Dans les contrats d’emprunt, il était précisé que si les bailleurs de fonds cédaient, pour une raison ou une autre, leurs droits envers un tiers, ils devaient en informer la BNC et le gouvernement cubain. Si cette condition n’était pas respectée, la cession n’aurait aucune valeur légale.

Or, celui qui poursuit aujourd’hui le gouvernement cubain et la banque devant les tribunaux londoniens n’est pas le ou les créanciers initiaux, c’est ce qu’on appelle un «fonds vautour», le CRF, enregistré dans un paradis fiscal bien connu, les îles Caïmans, dans les Caraïbes, pas très loin de Cuba. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fonds vautours? Ce sont des entreprises, parfois munies de «gros bras», qui se spécialisent dans le rachat à bas prix de dettes diverses. Toutes les méthodes sont bonnes pour récupérer les dettes ainsi rachetées, y compris l’intimidation et la corruption. Vous avez peut-être vous aussi été victime de ce genre d’entreprise peu scrupuleuse avec une carte de crédit impayée.

Dans le présent cas, les conditions du contrat n’ont pas été respectées. Cuba n’a pas été prévenue, comme l’exigeait le contrat, de la vente, en 2019, de sa dette publique à un fonds vautour, ce qu’elle n’aurait jamais accepté d’ailleurs. De plus, le mandataire du fonds vautour CRF a agi illégalement, selon le gouvernement cubain, auprès de fonctionnaires de la BNC pour leur faire signer ce contrat à l’insu des autorités compétentes – gouvernementales et bancaires – en les soudoyant, ce qui leur a valu de lourdes peines d’emprisonnement lorsqu’on a découvert le pot aux roses. Pour le gouvernement cubain, il ne fait aucun doute que cette cession est nulle et illégale et que ni l’État cubain ni la BNC ne sont liés par ce contrat.

Le premier jugement qui vient d’être rendu dans cette cause exonère le gouvernement cubain. C’est une victoire importante, car une décision contraire aurait pu entraîner la saisie immédiate d’actifs cubains à l’étranger, ce qui aurait été catastrophique pour un petit pays déjà durement frappé par un embargo assassin. Mais la juge maintient par contre les prétentions du demandeur contre la Banque nationale de Cuba. Le gouvernement cubain ne serait donc pas tenu responsable de la dette, mais le tribunal reconnaît que le fonds vautour CRF a le droit de poursuivre la BNC. Les deux parties, et la BNC et le fonds vautour CRF en ont aussitôt appelé de la décision partagée de la juge.

«Cuba a gagné, a estimé le ministre cubain de la Justice, parce que l’État cubain demeure maintenant exonéré dans cette poursuite», tout en contestant le fait que le tribunal anglais reconnaisse le droit du fonds financier de poursuivre la BNC. La décision fera très certainement jurisprudence. À suivre.