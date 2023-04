Un risque d'avalanche en Gaspésie

Avalanche Québec invite la population à faire preuve de prudence en fin de semaine dans les Chic-Chocs, dans le parc national de la Gaspésie, en raison d’un risque d’avalanche.

Sur son site web, Avalanche Québec a rappelé que le beau temps des derniers jours contribue à augmenter les risques pour les amateurs de plein air.

En raison des conditions de gel et de dégel, «il faut s’attendre à un danger plus faible tard la nuit et tôt le matin, alors qu’il est plus élevé en après-midi et en début de soirée», a indiqué Avalanche Québec qui a souligné que, plus la neige est gorgée d’eau, plus le risque d’avalanche augmente.

La réserve faunique des Chic-Chocs est marquée par de hautes montagnes comme le mont Albert et le mont Jacques-Cartier, qui ont une altitude respective de 1161 et 1268 mètres.