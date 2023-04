Comité plénier: le mégaprojet du tramway sera prêt à braver la tempête

L’horaire du comité plénier sur le tramway de Québec est désormais connu. Chaque aspect du mégaprojet de transport collectif sera abordé au cours de cette importante « mise à jour » de quatre heures, lundi.

• À lire aussi: Vote crucial sur le contrat de construction des rames: voici ce qui s’en vient pour le tramway

• À lire aussi: Travaux préparatoires du tramway: plus compliqué pour le stationnement pendant le FEQ

• À lire aussi: Tramway: 43% plus cher que ce qui était prévu par la Ville de Québec pour les rames

Le Journal a mis la main sur l’ordre du jour de la rencontre dont très peu de détails ont fuité depuis son annonce, le 10 mars dernier.

L’administration municipale et son bureau de projet feront face à la musique et écouteront les doléances et les inquiétudes des membres du conseil municipal pendant une période de questions de plus d’une heure pour conclure le comité plénier, entre 11h55 et 13h.

La rencontre prévue dès 9h est déterminante pour l’avenir du projet, puisqu’elle précèdera un vote crucial visant à entériner la recommandation du comité exécutif d’accorder le contrat de construction des rames du tramway à la multinationale française Alstom pour un montant de 569 millions $.

La délibération aura lieu pendant la séance du conseil municipal, mardi. L’équipe du maire Bruno Marchand doit obtenir une majorité des 22 voix pour pouvoir aller de l’avant.

Trop peu nombreux pour faire pencher la balance seuls, les élus de Québec Forte et Fière devront convaincre les autres membres du conseil d’appuyer la décision de l’exécutif en dissipant leurs craintes.

Soulever toutes les pierres

Lundi, une présentation d’une vingtaine de minutes portant sur la planification stratégique ouvrira le bal après une allocution du maire Marchand.

La Ville poursuivra ses explications sur les coûts du projet, avant d’aborder la question du processus d’approvisionnement pour les infrastructures et le matériel roulant.

Elle reviendra par la suite sur les travaux préparatoires du chantier du tramway dans les secteurs Saint-Roch, Montcalm–Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Limoilou–Maizerets et Sainte-Foy. Des précisions sur la campagne de communication entourant le mégaprojet sont aussi prévues.

Une période de questions de 20 à 30 minutes aura lieu après chaque point à l’horaire afin de permettre aux élus de demander des précisions.