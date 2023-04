Elle manifeste pour le climat devant le bureau du premier ministre

Un groupe militant pour le climat a indiqué qu’une femme a manifesté seins nus devant le bureau du premier ministre Justin Trudeau samedi après-midi, vandalisant du même coup l’édifice du centre-ville d’Ottawa.

Des images relayées par l’organisme d’action climatique On 2 Ottawa montrent la jeune militante arborant une affiche où on peut lire, en anglais: «Nous demandons de l’action climatique maintenant!»

La militante en a également profité pour lancer de la peinture rose (couleurs de l’organisme) sur la porte et les murs de l’édifice.

«Nous sommes ici à Ottawa pour demander une assemblée citoyenne dans le but de faire écho au besoin urgent pour l’action climatique maintenant, et non dans les cinq à dix prochaines années comme l’a prévu le gouvernement», a dit la manifestante, dont l’identité a été dévoilée sous le nom de «Ever», dans un communiqué émis par l’organisme, selon les informations de Global News.

«L’heure a sonné pour l’action urgente, nous avons encore le temps de faire la différence.»

Des images démontrent également la manifestante en train de retirer son chandail avant de s’attacher elle-même à la rampe d’escalier, devant l’édifice.

La femme a par la suite été détachée de la rampe par des policiers, pour être menottée et escortée loin de la scène.

Plus tard samedi, des employés ont été aperçus en train de nettoyer la scène.

Les responsables de On 2 Ottawa ont par ailleurs dit qu’il s’agissait du même individu qui s’est présenté, également seins nus, sur la scène des prix Juno pour perturber l’événement, à Edmonton, le mois dernier.

Le groupe a fait savoir qu’il a l’intention de tenir des rassemblements sur les changements climatiques au cours des prochains jours pour informer la population à ce sujet.