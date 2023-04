EOTTM met la main sur deux boxeurs intrigants

Le promoteur Camille Estephan et l’entraîneur-chef d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) Marc Ramsay ont embauché deux nouveaux boxeurs qui sont prometteurs : Albert Ramirez et Erik Israyelyan.

La nouvelle sera confirmée lundi matin par voie de communiqué. Ce sont deux ajouts intrigants pour l’écurie québécoise.

Ramirez, un Vézénuelien de 30 ans, est invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle (15-0, 14 K.-O.). C’est un gaucher qui cogne lourd.

Au cours de sa carrière, il a boxé aux quatre coins de la planète sans avoir de port d’attache principal. Il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire avec un promoteur solide avec des ressources pour le faire avancer dans les classements mondiaux.

Pour le moment, il est classé sixième au classement de la WBA et 15e à la WBC. Marc Ramsay pourrait avoir un beau projet entre les mains. Son premier mandat sera de faire la finale d'un gala d'EOTTM au Mexique, le 5 mai prochain.

Israyelyan : un bel espoir

De son côté, Israyelyan (fiche chez les amateurs selon BoxRec : 15-1, 1 K.-O) est un Arménien qui est seulement âgé de 18 ans. Il est prêt à faire le saut chez les professionnels après avoir été sacré champion du monde junior comme Saddridin Akhmedov. C'est un diamant brut qu'il faudra polir. Il évoluera chez les 135 ou les 140 lb.

On peut penser que des gars comme Erik Bazinyan et David Lemieux vont pouvoir l’aider dans son intégration au gymnase, mais aussi dans son quotidien en sol québécois.

Il sera intéressant de voir sa courbe de progression dans les prochaines années. Il n’y a aucune garantie de résultats comme tous les autres boxeurs.

La relève de Beterbiev ?

Même si Artur Beterbiev est champion unifié avec trois ceintures chez les 175 lb, ça n’empêche pas Marc Ramsay de préparer la relève dans son gymnase. La signature de Ramirez va dans ce sens.

On peut penser que le vétéran entraîneur a fait ses devoirs sur ses deux nouveaux poulains. Il s’est servi de ses contacts à l’internationale pour obtenir des informations précieuses en plus de faire quelques heures de vidéos sur son ordinateur.

Avec Jhon Orobio et Wilken Mathieu, EOTTM a maintenant ajouté quatre nouveaux boxeurs dans ses rangs dans les derniers mois. Il sera intéressant de voir les résultats de ces nouvelles acquisitions.

Dans le calepin

Arlansbek Makhmudov fera les frais de la demi-finale d’un gala de Top Rank qui sera présenté, le 1er juillet, à Toledo, en Ohio. C’est un combat qui sera diffusé sur les ondes d’ESPN, donc le «Lion» pourra avoir une bonne visibilité aux États-Unis. Pour le moment, l’identité de son adversaire est indéterminée, mais on peut s’attendre à un bon test pour le poids lourd de Marc Ramsay.

Lors de cette même soirée, c’est Jared «Big Baby» Anderson qui sera la tête d’affiche du gala. Contrairement à certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, il n’aura pas Simon Kean comme adversaire. Il y a eu des discussions entre les deux clans, mais le projet est tombé à l’eau dans les derniers jours.

Mary Spencer a décidé de changer d’entraîneur pour la suite de sa carrière. C’est Samuel Décarie-Drolet qui aura la tâche de la ramener dans un combat majeur dans les prochaines années. Elle avait amorcé sa carrière avec Ian McKillop.

Marie-Pier Houle (8-0-1) prendra part au combat le plus important de sa carrière en Angleterre. Elle affrontera l’Anglaise Sandy Ryan (5-1) où le titre vacant de la WBO des mi-moyennes sera à l’enjeu. C’est maintenant ou jamais pour la représentante de GYM.