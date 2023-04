Le beau temps persiste sur le Québec

Ceux qui ont apprécié la météo des derniers jours seront davantage heureux pour les jours à venir, alors que le soleil continuera de briller sur le Québec pour le reste de la fin de semaine.

De fait, les résidents de l’ensemble de la province vont continuer de voir le mercure monter, et ce pour les prochains jours. Il atteindra notamment jusqu’à 26 degrés dans les régions les plus au sud, telles que l’Estrie et la Montérégie, tandis qu’il oscillera entre 15 et 20 dans le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et la Mauricie. Le facteur humidex sera aussi à surveiller, lui qui se stabilisera au niveau de la température dans la plupart de ces régions.

Les résidents de la Capitale-Nationale et du Saguenay – Lac-Saint-Jean auront cependant à patienter encore un peu avant de ressentir la même chaleur: le mercure sera plutôt entre 10 et 15 degrés dans ces régions.

Si les nuages se feront rares, dimanche, ils devraient néanmoins se pointer légèrement dans certaines parties de l’est du Québec, nommément en Gaspésie et au nord à Sept-Îles. La température devrait d’ailleurs descendre jusqu’à 2 degrés à certains endroits de la route 138, tel qu’à Minganie ou à Anticosti.

Finalement, pour la portion nord, si le soleil se fera aussi ressentir à Schefferville, les nuages seront cependant davantage présents du côté de Fermont. La température sera sous zéro pour les deux villes sur l’ensemble de la journée.