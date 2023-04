Le mot amour doit-il obligatoirement rimer avec toujours?

Je suis une femme dans la quarantaine avancée. J’ai eu deux enfants, des presque adultes aujourd’hui, avec un homme que j’aime mais pour qui je n’ai plus de désir sexuel. Comme il a neuf ans de plus que moi, il s’accommode parfaitement d’une vie de couple platonique, puisque sa libido n’est plus ce qu’elle était, et qu’il a des difficultés érectiles. J’ai tenté de lui faire comprendre que je n’étais pas rendue au même point que lui, que je me sentais encore l’envie pour une vie sexuelle active, mais ça ne semble pas avoir sonné de cloche dans sa tête.

J’aurais aimé qu’il soit disposé à accepter que je regarde ailleurs de temps en temps pour pimenter ma vie, mais quand j’ai abordé cette possibilité avec lui, il a fermé la porte ben raide, en me faisant savoir qu’il ne supporterait pas ça. « Monsieur a son orgueil ! ». Ça a marqué la fin de notre discussion. À part le tromper, qu’est-ce qui me reste comme possibilité si je ne veux pas le quitter ?

Anonyme

Quand on souhaite modifier une vie de couple qui se déroule dans le cadre du modèle dominant et qu’on aime encore son partenaire, c’est avec lui qu’il faut évaluer les avenues qui s’offrent à nous pour avoir une sexualité plus satisfaisante pour l’un comme pour l’autre. À lire sur le sujet : Droit vers le soleil, de Brigitte Vaillancourt, paru chez Boréal.