Meurtre de Daphné Huard-Boudreault: les policiers blanchis

Les policiers qui ont été les derniers à voir la jeune Daphné Huard-Boudreault vivante avant que son ex-conjoint ne la tue en 2017 viennent d’être blanchis par le Comité de déontologie policière.

• À lire aussi: La famille de Daphné Huard-Boudreault sera indemnisée

• À lire aussi: Un guet-apens terrifiant: il l’agresse seulement sept secondes après son arrivée

«La policière a vraiment eu au cœur de ses préoccupations la sécurité de cette jeune femme. Cette policière a agi même au détriment de sa propre sécurité, en se rendant seule à l’appartement [où elle a été tuée]», a tranché la juge administrative Louise Rivard.

Le meurtre de la jeune Daphné Huard-Boudreault, 18 ans, par Anthony Pratte-Lops, 22 ans, à Mont-Saint-Hilaire avait secoué tout le Québec en 2017.

La victime, qui avait rompu avec son copain une semaine plus tôt, a été poignardée à mort en allant chercher ses effets personnels chez lui sans attendre une escorte policière.

On reprochait notamment à l’agente Brigitte Légaré et au sergent Martin Fisette, de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, de ne pas avoir procédé immédiatement à l’arrestation d’Anthony Pratte-Lops lorsque la victime s’était présentée au poste de police juste avant le drame.

Fil de la journée

Le 22 mars 2017 au petit matin, les policiers ont reçu un appel de Daphné leur demandant d’expulser son ex-copain du dépanneur où elle travaillait, ce dernier ne voulant pas quitter.

«La centrale enquête sur Anthony et rien de particulier ne sort à son sujet», lit-on dans la décision rendue le 5 avril dernier.

Le délinquant n’avait pas d’antécédents criminels, mais avait reçu plusieurs contraventions au code de la sécurité routière. Des citoyens s’étaient notamment plaints de sa conduite, la qualifiant de «rage au volant».

Lors de l’intervention policière au dépanneur, les agents ont tenté en vain de convaincre la victime de porter plainte pour harcèlement et vol, car son ex-conjoint avait en sa possession son cellulaire.

Daphné a finalement décidé de se rendre au poste de police de Belœil après son quart de travail, où elle a rencontré l’agente Légaré et le sergent Fisette.

La victime ne voulait encore une fois pas porter plainte, mais plutôt «passer à autre chose», lit-on dans la décision.

«L’agente Légaré est alors d’avis que les éléments de vol et de harcèlement ne lui permettent pas de porter plainte en lieu et place de Daphné et d’arrêter Anthony sans une plainte de cette dernière», précise-t-on.

La procédure en vigueur au poste de Belœil prévoyait toutefois que les policiers auraient pu procéder à l’arrestation du harceleur, et ce, même sans l’accord de la victime.

Or, l’agente Légaré n’avait jamais eu de formation en matière de violence conjugale. Le sergent Fisette avait lu la procédure mise en place par le corps policier en 2008, mais en gardait un souvenir extrêmement vague.

La juge Rivard a tout de même estimé qu’il aurait été impossible pour les policiers de procéder à l’arrestation d’Anthony Pratte-Lops à ce moment, puisqu’ils ne savaient pas où il se trouvait.

«D’une part, [les policiers n’étaient] pas en sa présence. D’autre part, ils n’avaient pas légalement le pouvoir d’empêcher Daphné de se rendre chez lui alors qu’elle était déterminée à le faire et l’a fait», indique la magistrate.

Derniers instants

L’agente Légaré avait d’ailleurs insisté pour accompagner Daphné à aller chercher ses effets personnels chez son ex-copain, qui devait être absent. Elles avaient convenu de s’y rendre dans des véhicules séparés.

Une fois arrivée chez Pratte-Lops, l’agente Légaré a constaté la présence de la voiture de Daphné, mais ne l’apercevait pas.

Elle s’est alors rendue à la porte de l’appartement, puis a vu l’occupant des lieux sortir avec du sang sur ses mains, lit-on dans la décision.

«Elle recule, dégaine son arme de service et lui commande de montrer ses mains. Il est blessé à la main droite. Il s’adresse à elle par son prénom en ajoutant: "Arrête-moi"», indique la juge Rivard.

Anthony Pratte-Lops a été alors finalement mis en état d’arrestation.

Le meurtrier a été condamné, en 2019, à la prison à vie sans possibilité de libération avant 18 ans.