Patrick Roy n'a pas manqué de respect à l'Océanic, selon trois entraineurs-chefs de la LHJMQ

Les Remparts n’ont pas manqué de respect à l’Océanic de Rimouski, selon trois entraineurs-chefs de la LHJMQ, qui croient que le problème a d’abord et avant tout été créé par le fait que le premier attaquant en échec-avant n’ait jamais dérogé du plan de match et décidé d’effectuer de la pression sur le porteur de la rondelle.

Rappelons qu’avec un peu moins de sept minutes à faire en troisième, samedi, et en avant 5-1, les défenseurs Evan Nause et Vsevolod Komarov se sont stationnés dans leur territoire défensif et se sont échangés la rondelle pendant près d’une minute, sans qu’aucun joueur de l’Océanic ne leur applique de la pression.

Après la rencontre, l’entraineur-chef de Rimouski Serge Beausoleil avait déploré cette tactique des Remparts, mentionnant que Patrick Roy avait « tenté de [les] ridiculiser devant ses partisans ».

Or, ce n’est pas l’avis des entraineurs Yanick Jean (Chicoutimi), Jon Goyens (Cap-Breton) et Carl Mallette (Victoriaville).

« Je pense que la responsabilité de l’équipe qui n’a pas la rondelle, c’est d’appliquer de la pression. Si tu veux la rondelle, il faut que tu ailles la chercher. Ce n’est pas un manque de respect », estime Yanick Jean, qui croit qu’il est de la responsabilité des joueurs sur la patinoire de reconnaître la situation et de déroger de la structure établie.

Situation similaire

De son côté, Mallette n’y a pas non plus vu un manque de respect des Remparts.

« En première ronde, contre les Voltigeurs [de Drummondville], ils nous attendaient aussi en zone neutre. Si on avait été en mesure de prendre l’avance, on aurait probablement fait la même affaire [que les Remparts samedi] en leur disant : ‘’venez après nous, sinon qui va gagner?’’. Le hockey, c’est un jeu d’échec. »

Mallette souligne d’ailleurs que ce n’est pas la première fois que les Remparts utilisent cette tactique et qu’ils l’avaient fait contre les Tigres, la saison dernière.

« Dans notre système, si on est en arrière et qu’une équipe nous fait ça, on n’a pas le choix d’aller chercher la rondelle. Si on tire de l’arrière après deux, mon échec-avant en zone neutre est plus agressif. »

Une stratégie de Beausoleil ?

De son côté, Goyens y voit peut-être une stratégie de Serge Beausoleil de détourner l’attention de ses joueurs qui tirent de l’arrière 0-2 dans la série.

« Il veut peut-être détourner la conversation. Par contre, à la fin de la journée, il faut que tu ailles récupérer la rondelle. Peu importe la structure, que ce soit du 1-1-3 ou peu importe, ça ne change rien. Le but c’est d’aller enlever la rondelle des mains du joueur adverse, de le pousser ou le guider vers une certaine section de la glace pour tenter de causer un revirement.

« Si ça nous était arrivé, je n’aurais fait aucun commentaire et j’aurais gardé ça à l’interne. À 5-1, on ne peut pas rester sur nos talons et attendre l’adversaire. »

Le troisième match de la série aura lieu mardi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.