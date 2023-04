Pierrefonds: un véhicule en mauvais état à la suite d'un incendie

Des résidents de Pierrefonds ont contacté les autorités policières locales vers 4h dimanche matin après avoir aperçu un véhicule incendié dans la cour d’une résidence de l’arrondissement de l’Ouest de l’Île de Montréal.

À la suite de multiples appels placés au 9-1-1, les citoyens mentionnent avoir entendu un bruit d’explosion avant de voir un véhicule en feu dans le stationnement d’une résidence située sur la rue Antoine-Faucon, près de la rue Sheinfeld.

À l’arrivée des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur les lieux, les pompiers étaient déjà présents et tentaient de maîtriser les flammes.

Un bidon d’essence a été retrouvé près d’une voiture.

Tel que l’indique Véronique Dubuc, relationniste média pour le SPVM, il n’y a aucun blessé dans l’événement. Aucun suspect n’a non plus été arrêté jusqu’à présent.

Les dommages sur le véhicule sont importants.

Compte tenu le caractère suspect de cet incendie, l’enquête a été transférée au SPVM.

Les enquêteurs du module d’incendie criminel sont responsables du dossier et vont tenter d’établir les causes et les circonstances de cet événement.