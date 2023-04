Plaidoyer pour une fin de vie sereine pour tous les Québécois

Les statistiques que je découvre en lisant un magasine pour aînés m’attristent. J’ai toujours souhaité finir mes jours dans ma maison, là où j’ai accompagné ma mère et mon conjoint quand ils sont eux-mêmes décédés.

Saviez-vous qu’ici, un seul Québécois sur dix meurt à la maison, alors que 30 % des citoyens des autres provinces le peuvent ? Comment se fait-il que dans la plusse meilleure des provinces, on n’ait pas un meilleur score que ça ? Manquons-nous à ce point de générosité pour nos proches qui sont en fin de vie ? Ou bien sommes-nous les victimes d’un système de santé qui refuse de nous accorder le soutien nécessaire pour qu’on puisse accomplir cette difficile, mais oh combien passionnante tâche ?

Québécoise, inquiète

Si je me fie à un article paru dans La Presse+ sous la plume de Louise Leduc en février dernier, il y aurait plusieurs raisons pour expliquer cet état de fait. « Accusée de bloquer le déploiement des soins palliatifs à domicile, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’en défend et affirme que c’est plutôt le manque d’infirmières et de préposés qui est en cause. »

Selon les dires de la Dre Geneviève Deschène qui s’apprête à prendre sa retraite après une carrière consacrée aux soins palliatifs « ... si les Québécois sont si peu nombreux à mourir à la maison comparativement au reste du Canada, c’est en grande partie parce que la FMOQ, par sa rémunération, décourage les professionnels de se lancer dans cette pratique, sans compter que depuis 2019, le gouvernement a imposé une limite de sept jours au suivi médical à la maison au-delà desquels le médecin se trouve dans l’illégalité, si on se fie à une interprétation restrictive de la loi. »

Selon le docteur Marc-André Amyot, président de la FMOQ, « On serait à corriger cette mauvaise interprétation de la loi pour éviter qu’elle devienne limitative dans le temps... De plus, le manque de médecin n’expliquerait que 10 à 15 % du problème. La pénurie d’infirmières et de préposés fait que les équipes de soins palliatifs à domicile ne peuvent être déployées comme elles le devraient puisque l’argent n’est pas en cause. »

La bataille que vous souhaitez entamer a toutes les raisons d’être menée, puisque l’argent est là. Courage et bonne chance !