Projet de loi 11: le groupe d’experts sur le handicap oublie des voix importantes

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) sont déçus de ne pas avoir été considéré pour faire partie du groupe d’experts mis en place par la ministre Sonia Bélanger qui se penchera sur la notion de handicap neuromoteur, loin de faire consensus dans le cadre du projet de loi 11.

Pourtant, ces groupes se retrouvent souvent en première ligne lorsque les personnes handicapées sont abandonnées par le système et possèdent une expertise pertinente et précise des notions de handicap.

La composition du comité annoncé hier compte des médecins, des professeurs, des fonctionnaires, des usagers et l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Le comité ne compte sur aucun organisme de défense des droits comme la COPHAN ou le RAPLIQ. L’expertise de type expérientielle est primordiale dans un dossier aussi sensible que les soins de fin de vie.

L’aide médicale à vivre

La COPHAN et le RAPLIQ, présentaient respectivement leur mémoire les 28 et 29 mars 2023 à la Commission des relations avec les citoyens, dans le cadre de l’étude du projet de loi n° 11, concernant principalement l’élargissement des soins de fin de vie au Québec. Ils proposent l’aide médicale à vivre (AMV) avant celle à mourir. Ils souhaitent apporter leurs compétences à ce débat très sensible pour éviter de possibles dérives.

La COPHAN et nombreux de leurs membres, dont le RAPLIQ, pensent que l’aide médicale à mourir (AMM) ne peut pas être une solution pour compenser les lacunes de notre système de santé, ses incapacités et même ses nombreux dysfonctionnements.

Effectivement, dans toutes circonstances, le respect de la personne et de la dignité humaine doit s’appliquer sans compromis. Aussi, il ne peut pas être question pour la COPHAN et le RAPLIQ ) que l’aide médicale à mourir puisse être élargie aux personnes avec un handicap neuromoteur, ni à d’autres diagnostics à venir. Il est insensé de permettre à des personnes de recourir à l’aide médicale à mourir, faute de manque de service. Aussi, une demande anticipée d’aide médicale à mourir peut prendre place, nous pensons, sous certaines conditions qui restent encore à mieux baliser.

Dans les cas de douleur et de fin de vie dans l’agonie, la souffrance doit être le facteur dominant dans la décision d’offrir une AMM tous handicaps confondus.

Le Québec répond désormais à plus de demandes d’AMM que la Belgique et les Pays-Bas. Entre avril 2021 et mars 2022, 5,1 % des décès dans la province ont découlé de la procédure légalisée en 2015. Une tendance à la hausse qui se poursuit toujours.

Dignité

Depuis des années, tous savent que le système de santé québécois est brisé, hypercentralisé et loin du cœur et de l’humanité des personnes qu’il devrait normalement servir.

Nous restons grandement préoccupés par les conditions de vie imposées aux personnes en situation de handicap et qui sont physiquement dépendantes. Elles croupissent dans des conditions souvent scandaleuses et la société québécoise doit prendre conscience que ce genre de situations porte atteinte à leur dignité.

Il est gênant de proposer l’élargissement de l’aide médicale à mourir au Québec, déjà au premier rang mondial dans ce domaine, alors qu’il possède l’un des systèmes de santé et de services sociaux le plus coûteux et le moins accessible au monde parmi ceux des sociétés les plus développées. Les personnes en situation de handicap veulent vivre.

Photo COPHAN

Paul Lupien, président de la COPHAN

Photo RAPLIQ

Linda Gauthier, conseillère principale et co-fondatrice du RAPLIQ