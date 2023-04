Les Oilers pourront-ils mettre fin à la disette canadienne?

Les Oilers d’Edmonton ont encore connu une excellente fin de saison régulière dans l’Association de l’Ouest. Est-ce que la bande à Connor McDavid pourra maintenir le même rythme de croisière lorsque les séries se mettront en branle?

Encore une fois, les attentes seront élevées à Edmonton. Après une participation à la demi-finale l’an dernier, les Oilers tenteront maintenant d’atteindre l’étape suivante soit de se qualifier pour la finale et de gagner le précieux trophée. Ils pourraient ainsi mettre fin à une longue disette de 33 ans et du même coup, à celle des équipes canadiennes.

«Avec la saison que nous connaissons, c’est sûr qu’on veut remporter la coupe Stanley, mentionne le défenseur Vincent Desharnais. On sait que nous avons une équipe pour nous rendre loin.»

On pourrait penser qu’il y a une certaine pression sur les épaules des joueurs des Oilers. Ce n’est pas nécessairement le cas.

«Je ne sens pas de pression. De la pression, il y en a pour chaque équipe qui accède aux séries, ajoute le Québécois. On a une très bonne chimie au sein de l’équipe et nous sommes très confiants.

«On a resserré notre jeu défensif dans les dernières semaines. Ça nous donne encore plus de confiance à l’aube des séries.»

Les succès de cette formation passent inévitablement par les attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl. Et il en sera de même pour les séries éliminatoires. S’ils demeurent en santé, ils seront en mesure de produire et de faire gagner des matchs importants. Ils l’ont prouvé dans les dernières années.

McDavid et Draisaitl sont bien conscients que leurs exploits de la saison régulière n’auront pas la même valeur si les Oilers ne gagnent pas les grands honneurs. La coupe Stanley serait une étampe de qualité pour leur campagne, mais aussi pour leur carrière.

Une excellente séquence

Les Oilers ont fini leur saison régulière en force avec une séquence de victoires. C’est important de commencer la nouvelle saison avec confiance. Toutefois, est-ce qu’ils ont atteint leur niveau de performance des séries de façon prématurée?

«On attaque un match à la fois. C’est la mentalité qu’on a adoptée dans le dernier droit du calendrier. On se concentre sur notre jeu et sur ce qu’on fait de mieux.

«Lorsque tu te compares aux autres équipes, c’est à ce moment-là que tu commences à avoir des problèmes. Je pense qu’on peut rivaliser contre n’importe quelle équipe.»

L’impact d’Ekholm

À la date limite des transactions, les Oilers ont fait l’acquisition de Mattias Ekholm des Predators de Nashville. Le vétéran a eu un impact important au sein de sa nouvelle formation.

«Il a apporté de la stabilité dans notre groupe de défenseurs, analyse Vincent Desharnais. Il nous a donné une bonne dose de confiance. Il affronte souvent les meilleurs trios adverses.

«Depuis son arrivée, Evan Bouchard joue du gros hockey. On a assisté à une sorte d’éclosion de sa part. Il joue avec plus de confiance.»

L’arrivée d’Ekholm a coïncidé avec le départ de Tyson Barrie.

«Tyson était aimé et respecté dans notre vestiaire. Plusieurs joueurs ont trouvé cela difficile de le voir partir pour une autre équipe.»

En plus d’Ekholm, les Oilers ont ajouté l’attaquant Nick Bjugstad à la limite. Ce fut une addition judicieuse à l’attaque.

Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à la formation albertaine de remporter une première coupe Stanley depuis 1990? On le saura dans quelques semaines.