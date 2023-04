«Le bureau d'éclaircissement des destins»: la preuve que tout n’a pas été dit sur la Shoah

Brillamment construit, un roman qui prouve que tout n’a pas encore été dit sur la Shoah.

Honnêtement, on pensait avoir tout lu à propos des exterminations menées par l’Allemagne nazie. Et puis voilà que surgit ce livre. Plus exactement, ce petit bijou de livre.

Française d’origine, Irène s’est installée dans l’ancienne ville SS de Bad Arolsen, en Hesse, avec celui qu’elle pensait être l’homme de sa vie. Et pour occuper ses journées, elle a commencé à travailler à l’International Tracing Service (maintenant connu sous le nom d’Archives Arolsen), un centre de documentation, d’information et de recherche entièrement consacré aux victimes du régime hitlérien.

Cela peut surprendre, mais même encore aujourd’hui, soit plus de 75 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce centre continue à recevoir chaque année plusieurs milliers de demandes. Les gens ont besoin de savoir ce qui est arrivé aux membres de leur famille, où ils ont été déportés, ce qu’ils sont devenus...

Faire parler les objets

En 2016, Irène sera ainsi chargée d’une mission très particulière : restituer tous les biens personnels (montres, alliances, bijoux de pacotille, agendas, portefeuilles vides, etc.) qui ont été retrouvés dans les camps de concentration et conservés dans les placards en métal du centre.

Une tâche carrément titanesque. Mais Irène vivant essentiellement pour son travail, elle n’hésitera pas à remuer ciel et terre afin d’y parvenir et au fil des pages, on la verra chercher les propriétaires d’une petite marionnette de pierrot au tissu terni, d’un médaillon abritant une Vierge à l’enfant ou d’un mouchoir brodé. Des objets tout simples qui en ont très long à raconter.

Un roman d’exception.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Un cimetière dans le cœur

Photo fournie par les Éditions du Masque

On est toujours heureux de retrouver John Rebus, même si ce dernier ne fait plus partie de la police d’Édimbourg depuis déjà un bon moment. À la retraite et pas au meilleur de sa forme, il lui arrive cependant d’accepter quelques affaires et l’une d’elles va le mener directement sur le banc des accusés. Reste à savoir pourquoi. Un opus intéressant qui éclaire le travail de flic sous un jour différent.

Après

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

À la loterie des superpouvoirs, Jamie Conklin n’a vraiment pas tiré le billet gagnant : il peut voir les morts, et même leur parler. Ce dont il pourra s’accommoder jusqu’à ce qu’une inspectrice de la police new-yorkaise fasse appel à lui pour interroger un poseur de bombes ayant passé l’arme à gauche. À lire en attendant le prochain King, Conte de fées, qui devrait sortir sous peu.

Testé et approuvé 2

Photo fournie par les Éditions Parfum d’encre

Grâce à ce livre, on ne risque pas de s’ennuyer longtemps cet été. Au programme ? Participer à des fouilles archéologiques, visiter la plus grande centrale hydroélectrique souterraine du monde, marcher en forêt avec des alpagas, dormir dans un hôtel flottant, grimper dans une éolienne, rouler en fatbike sur des plages sauvages, descendre des rapides en rafting... Et tout ça sans sortir du Québec !

Ma cuisine

Photo fournie par les Éditions Guy Saint-Jean

La nutritionniste Hélène Laurendeau présente ici son tout premier livre de cuisine. Et dedans, on trouvera plus de 80 recettes qui ont fini par devenir des classiques dans sa famille. On pourra par exemple goûter au gravlax suédois de sa mère Fernande, aux brochettes de porc et de pêches au barbecue qu’elle aime bien préparer durant l’été, aux boulettes de son enfance ou à son célèbre gâteau aux fruits !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Fleuve

L’aigle noir

L’île de La Réunion, au cœur de l’océan Indien, n’est pas que paysages de cartes postales et vacances de rêve. C’est en tout cas ce que pourra assez vite constater Paul Kessler. Ex-commandant à la Criminelle de Lyon, il a été chargé par Hubert Bourdonnais, un riche homme d’affaires vivant aujourd’hui à Toulon, d’enquêter sur la mort de son fils. La police a conclu à un accident, mais Hubert n’y croit pas une seule seconde. Pierre savait parfaitement bien piloter son hélicoptère, l’appareil venait d’être révisé et ce jour-là, à La Réunion, la météo était au beau fixe. Dans ces conditions, impossible qu’il se soit écrasé « accidentellement ».

Sous haute tension

Dès l’instant où on a commencé à lire ce livre, on a été tout à fait incapable de le lâcher en cours de route. Et ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Entre ce sorcier vaudou qui tue les gens comme d’autres mangent des cacahouètes, cette étrange — et horrible — attaque de requin, cette gamine de huit ans qui dessine en cachette des monstres aux organes génitaux massacrés et tous ces vendeurs de drogue à la machette facile, l’histoire est hautement addictive. Un vrai bon page-turner.