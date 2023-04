Trois adresses pour restaurer vos vieux meubles

Vous avez à cœur cette chaise vintage dont l’assise est fatiguée, et dont l’ensemble a perdu de sa fraîcheur d’antan ? Il est possible de leur donner un second souffle en les confiant à des experts de la revalorisation. Et ça en vaut la peine!

Les antiquités, centenaires, et les meubles des années 50 à aujourd’hui sont souvent d’une grande qualité de confection et surtout, ils possèdent une histoire unique. Voici des artisans spécialisés dans le rembourrage, le recouvrement et la restauration de vieux meubles à connaître à tout prix !

1. Redonner vie aux meubles vintage

L’engouement pour les meubles vintage n’est pas près de s’essouffler. Caroline, formée en rembourrage à l’École des Métiers du Meuble de Montréal, et Guillaume, son partenaire, de l’entreprise Les Indiscrets, ont un gros faible pour le style Mid-Century Modern. Ils sont servis, car la majeure partie de leurs restaurations sont des meubles vintage. Ils s’attaquent quand même à tout type de projet avec le même objectif : restaurer, relooker et recycler le mobilier ancien en utilisant des matériaux de qualité et en assurant un travail soigné.

Les Indiscrets sur Facebook

2. Créations originales

Deux sœurs passionnées de décoration allient leurs talents respectifs pour revamper des chaises qui passent pour obsolètes ou démodées. Réunies à travers le projet Créations Chaisart, leurs créations, colorées, fantaisistes et ludiques à souhait sont uniques. Les tissus sont neufs et de la plus grande qualité. Les clients peuvent aussi apporter leur chaise et choisir le tissu de revêtement à partir de leur inventaire et les teintes pour recolorer le bois. Sur la photo, on peut voir le modèle Lama Cosaque avec repose-pieds. Le bois a été repeint d’un rouge orangé et l’assise recouverte d’un velours orange et d’un ruban ajouré de pompons pour la finition. Une revalorisation de Créations Chaisart, 750 $.

Créations Chaisart sur Facebook

3. De meubles de tout acabit à des selles de moto !

C’est en arrivant au Québec en 2010 que Samuel Pelletier, de Sam Le Rembourreur, fait une classe d’essai à l’École des Métiers du Meuble de Montréal. C’est le coup de foudre. Après avoir complété la formation, travaillé dans les ateliers de Meubles Lorenz et Meubles Re-No, il lance son entreprise en 2017. Avec sa conjointe à ses côtés dans le métier, il vit sa passion pour tous les types de meubles. Une autre corde s’est ajoutée à son arc : la revalorisation de selles de moto ! Il devient expert à donner la forme souhaitée à la mousse et à coudre habilement son revêtement.

Sam le Rembourreur sur Facebook

Photo fournie par Sam le Rembourreur