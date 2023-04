Un déraillement de train fait trois blessés dans le Maine

Un déraillement d’un train de marchandises a fait trois blessés, samedi matin, dans une zone rurale du Maine, près de la frontière canado-américaine.

Vers 8 h 30, trois locomotives et six wagons d’un train de marchandises qui transportaient du bois et des câbles électriques ont déraillé avant de s’enflammer près de Rockwood au Maine, à une cinquantaine de kilomètres du Québec. Les trois employés blessés qui étaient dans le train au moment de l’accident ont été transportés à l’hôpital pour soigner des blessures mineures, selon CBS News.

Selon les premières informations, le déraillement aurait été causé par une accumulation de glace fondante et de débris qui ont emporté une partie de la voie ferrée. La zone touchée par l’accident est de près de cinq kilomètres, selon une publication Facebook du Service d'incendie de Jackman qui a recommandé à la population d’éviter le secteur.

La porte-parole de l’entreprise Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a indiqué à CBS News qu’il n’y avait pas de «menace pour la sécurité de la population».

Rappelons que CPKC a annoncé, vendredi dernier, une fusion avec Canadien Pacifique. CPKC voulait ainsi parvenir à relier le Canada, les États-Unis et le Mexique. La ligne de chemin de fer impliquée dans le déraillement est d’ailleurs celle du Canadien Pacifique qui traverse Farnham et Lac-Mégantic.