Un nouvel espace communautaire «unique»

Sept organismes basés dans le secteur Vanier veulent créer un vaste espace d’innovation communautaire, en collaboration avec la Ville de Québec, dans les trois prochaines années.

L’instigateur du projet, La Ruche Vanier, travaille de pair avec six autres organisations, dont la Société culturelle de Vanier et la clinique communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), pour créer la Maison de quartier, un nouveau bâtiment d’accueil des organismes communautaires.

« Le quartier manque nettement d’espace adapté pour les organismes communautaires alors on a décidé de se rassembler pour prendre les choses en main », explique la chargée de projet de la Maison de quartier à La Ruche Vanier, France Lalancette.

Appétit commun

Le regroupement communautaire derrière le projet et la Ville de Québec sont sur la même longueur d’onde par rapport à son implantation.

Les deux entités croient qu’il y a un besoin important pour ce concept novateur dans le secteur.

« C’est important d’appuyer ce genre d’initiative qui répond à un besoin pour les citoyens. Le secteur Vanier a manqué d’investissements dans les dernières décennies et on veut continuer à le revaloriser », fait valoir la responsable du développement social et communautaire du comité exécutif de la Ville, Marie-Pierre Boucher.

L’emplacement étudié pour la construction de l’édifice est un vaste terrain vague appartenant en partie à la Ville et à Hydro-Québec, tout près du parc Louis-Latulippe et de La Chapelle spectacles.

Selon ce qu’a pu apprendre Le Journal, les discussions « avancent bien » avec la société d’État et l’administration municipale pour l’octroi du terrain.

La conseillère municipale de Vanier-Les Rivières, Alicia Despins, et Mme Boucher s’entendent pour dire que la Maison de quartier « fait partie des priorités ».

« C’est une question de temps plus que de volonté afin que ça se concrétise », poursuit Mme Despins.

Synergie

L’idée de la Maison de quartier n’est pas « simplement de créer un nouveau centre communautaire où tout le monde travaille en vase clos ».

« Chacun des organismes impliqués apportera de l’eau au moulin, affirme France Lalancette. Tous les partenaires offrent une expertise différente et on veut créer une synergie entre nous pour desservir les milliers de citoyens qui ont recours à nos services. »