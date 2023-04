13e Comiccon de Montréal: Christina Ricci et la distribution de «Smallville» à l’honneur

Christina Ricci fera partie des invités d’honneur du Comiccon de Montréal, cet été, au Palais des congrès.

L'actrice américaine, qui a commencé sa carrière à l’enfance, s’est illustrée dans de nombreuses œuvres populaires ces 30 dernières années, notamment dans «Casper», «La famille Addams», «Wednesday» et «Yellowjackets». Elle a d’ailleurs connu une année 2022 particulièrement remarquable.

«C’est une actrice dont tout le monde connait le nom, mais que tout le monde reconnait aussi, et ce peu importe la génération», a souligné, lundi en entrevue, le directeur de la programmation, Cliff Caporal.

«L’année passée, en 2022, elle a eu une année malade avec son rôle dans la série phare "Yellowjackets". Son personnage est tellement original, qu’on ne pouvait pas passer à côté», a-t-il dit, ajoutant qu’il aimerait bien que d’autres comédiennes de la série se joignent à elle pour l’événement qui se tiendra du 14 au 16 juillet.

Au dévoilement de la programmation, au Casino de Montréal, les organisateurs ont aussi annoncé la présence des acteurs Paul Sun-Hyung Lee et de Giancarlo Esposito («Kaleidoscope», «The Mandolorian»).

De retour à «Smallville»

Pour souligner les 20 ans – et des poussières – de la série «Smallville», le Comiccon de Montréal accueillera cette année les acteurs qui ont incarné, pendant près de 10 ans, Clark Kent (Tom Welling), Lana Lang ( Kristin Kreuk), Lex Luthor (Michael Rosenbaum), Kara-El (Laura Vandervoort) et Lois Lane (Erica Durance).

Les comédiens vedettes de la série devraient se réunir sur scène, mais les détails de l’événement sont pour l’instant maintenus secrets par les organisateurs. On sait cependant que Tom Welling et Michael Rosenbaum devraient enregistrer, devant public, un épisode de leur balado commun «Talkville», dans lequel ils abordent certains secrets de tournage de la série.

«Ça fait longtemps qu’on voulait faire "Smallville", a expliqué Cliff Caporal. En 2019, les deux comédiens principaux avaient annulé leur présence et le plan était un peu tombé à l’eau. Cette année, on a réussi à les "rebooker" et on s’est dit: "pourquoi ne pas faire ça encore plus grand"».

Greg Capullo, l’Orchestre d’animé de Montréal et les activités

Les adeptes de «comic books» pourront cette année rencontrer Greg Capullo («Spawn», «Batman»), qui est dans la mire des organisateurs depuis plus de 15 ans, Ed Brisson, Georges Jeanty, Michael Golden, Mike Grell, Rags Morales et Arthur Suydam.

Le comédien Stephen Amell («Arrow», «Heels»), dont la présence avait été annoncée il y a quelques semaines, l’acteur de doublage John Dimaggio («Futurama», «Adventure Time»), ainsi que lutteur et médaillé olympique Kurt Angle seront aussi de la partie.

Pour la première fois au Comiccon de Montréal, l’Orchestre d’animé de Montréal (OAM), un ensemble de 18 musiciens passionnés de culture populaire japonaise, offrira un concert dans lequel il reprendra des pièces classiques de «Naruto», «Sailor Moon», «Dragon Ball Z» et «My Hero Academia».

Les partisans de l’événement peuvent également s’attendre à un changement de configuration et de réaménagement de l’espace. Cette année, l’entièreté du Palais des congrès, à l’exception de deux ou trois salles, a été réservée. Les concours de «cosplay», les conférences, les séances d’autographes, les tournois de jeux vidéo et de jeux sur table, ainsi que les séances de photos, s’étendront donc sur les trois étages de l’établissement.

Le spectacle de clôture aura quant à lui lieu au Casino de Montréal, le dimanche soir.

Davantage d’attractions, d’activités, d’invités et de détails seront annoncés au cours des prochaines semaines. L’événement se tiendra du 14 au 16 juillet au Palais des congrès de Montréal. Toutes les activités sont incluses dans le prix du billet.