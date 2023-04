BRICS: vers une nouvelle ère économique mondiale

L’ascension discrète, mais néanmoins spectaculaire, de la coalition des BRICS représente un élément clé dans la transformation économique, financière et politique à l’échelle internationale. Ce phénomène remet en question la suprématie américaine qui a prévalu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les BRICS rassemblent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et, depuis 2011, l’Afrique du Sud. Ces pays redéfinissent le paysage géopolitique mondial à travers des conférences diplomatiques et un sommet annuel organisé alternativement dans chacun des États membres.

Le poids économique des BRICS

Depuis les sanctions économiques liées à la crise ukrainienne, l’intérêt pour les BRICS a augmenté. À présent, une vingtaine de pays influents souhaitent les rejoindre, tels que l’Égypte, la Turquie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, l’Argentine, le Mexique et plusieurs nations africaines.

L’importance économique des BRICS est considérable, avec la Chine comme force majeure et principal contributeur. Leur produit intérieur brut combiné atteint près de 25 000 milliards de dollars, et leurs réserves de change sont impressionnantes.

Représentant 41 % de la population mondiale, près d’un quart de sa richesse et les deux tiers de sa croissance, les BRICS surpassent le G7 en termes de poids économique, selon Acorn Macro Consulting.

Les objectifs des BRICS

Certains estiment que les BRICS cherchent à affirmer leur rôle prépondérant sur la scène internationale et à mettre en avant leur influence économique et politique face à des acteurs tels que les États-Unis ou l’Union européenne.

D’autres considèrent que les BRICS créent leurs propres institutions financières pour défier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, contournant ainsi l’utilisation des sanctions économiques comme arme par les pays occidentaux.

Enfin, certains voient les BRICS comme une alternative politico-économique à l’unipolarité américaine, dont l’influence sur la scène mondiale s’affaiblit.

Néanmoins, nous assistons à l’émergence d’un ordre mondial multipolaire, dont les impacts à court, moyen et long terme sur l’économie globale, notamment pour les États-Unis et l’Union européenne, restent à déterminer.

Enjeux et implications

Face à cette nouvelle réalité géopolitique, il est essentiel d’analyser les enjeux et les implications pour les différentes parties prenantes.

L’un des principaux défis pour les BRICS est la coordination et l’intégration économique entre ces pays aux économies et aux systèmes politiques hétérogènes.

De plus, cette transition vers un ordre mondial multipolaire n’est pas sans risques. Les tensions géopolitiques pourraient s’intensifier, les rivalités économiques pourraient s’exacerber, et les conflits d’intérêts pourraient entraîner une instabilité régionale et mondiale.

Il est donc crucial que les acteurs internationaux fassent preuve de pragmatisme et de coopération pour éviter l’escalade des tensions et promouvoir un développement durable et équilibré.

Les citoyens du monde doivent également être conscients des changements en cours et se préparer à un avenir incertain.

Ils devront s’adapter à de nouveaux acteurs économiques, à des fluctuations des marchés et à des opportunités potentiellement différentes en matière d’emploi et d’investissement.

La capacité à s’adapter à ces défis dépendra de la flexibilité et de la résilience des individus, des entreprises et des gouvernements.