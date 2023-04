Bye bye l’humidex: le froid déjà de retour avec des précipitations

La grisaille sera au rendez-vous cette semaine, en raison d’un système dépressionnaire porteur de précipitations et de températures à la baisse qui fera regretter l’humidex du week-end, lequel aura duré le temps d’une brise qui passe.

Les Québécois auront donc droit à tout un contraste avec un mélange de pluie et de neige dans plusieurs secteurs de la province, alors qu’entre 15 et 25 millimètres de pluie sont attendus d’ici mercredi en Outaouais et à Montréal, voire plus à Québec et sur la Côte-Nord.

Des cellules orageuses pourraient accompagner ce système pluvieux avec également un épisode de neige dans les secteurs de l’ouest du Québec où le mercure chutera drastiquement, alors que le soleil se fera très timide dans le centre du Québec.

Environnement Canada prévoit en effet une alternance de soleil et de nuages avec plus de nuages en après-midi de lundi en Estrie, à Québec et en Beauce où les températures seront printanières avant de chuter brutalement dès mardi.

Dans l’est du Québec, c’est carrément de la bruine qui est attendue lundi avec risque de verglas par endroits, alors que l’humidex de la fin de semaine laissera place à un refroidissement éolien qui nous rappelle encore l’hiver.