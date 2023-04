Charles et Camilla présentent la «quiche du couronnement»

Après le «coronation chicken», le poulet poché servi pour le couronnement d'Elizabeth II en 1953, Charles et Camilla ont annoncé lundi la recette de leur choix pour leur jour J: une quiche aux épinards, fèves et estragon.

• À lire aussi: Katy Perry et Lionel Ritchie, mais pas de vedettes britanniques au concert du couronnement de Charles III

• À lire aussi: Le roi Charles «très déçu» de l’absence de Meghan au couronnement

• À lire aussi: Un émoji créé pour le couronnement de Charles III

Le roi et la reine consort, qui seront couronnés le 6 mai, ont «choisi en personne» la recette de cette quiche, plat fréquent en France, mais rare au Royaume-Uni, qui est présentée sur le compte Twitter de la famille royale.

Elle devrait «encourager» les Britanniques à s'impliquer dans le grand déjeuner du couronnement, la fête de voisinage qui aura lieu le week-end du 6 mai, espèrent-ils.

Le message est accompagné d'une vidéo montrant une cheffe préparant la «quiche du couronnement».

Pour la recette, en plus des épinards, des fèves et de l'estragon, il faut prévoir lait, crème fraiche, œufs et bien sûr, cheddar. C'est un plat qui «s'adapte facilement à différents goûts et préférences», vante la famille royale sur Twitter. «À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre nouvelles bouillies».

Le roi de 74 ans, qui se pose depuis des décennies en défenseur de l'environnement, et son épouse de 75 ans, ont donc choisi une recette végétarienne.

La quiche connaîtra-t-elle autant de succès que le «coronation chicken» d'Elizabeth II ou «Poulet Reine Elizabeth»? Ce poulet poché enrobé d'une sauce crémeuse au curry, servi au palais de Buckingham lors d'un banquet du couronnement de la reine en 1953, est devenu un classique de la gastronomie britannique.

Il est désormais proposé en plat préparé dans les supermarchés, comme garniture de sandwichs ou décliné en plusieurs variations dans les livres de cuisine.

Le couronnement de Charles et de son épouse Camilla aura lieu le 6 mai à l'abbaye de Westminster, en présence d'environ 2000 invités. Il sera suivi dans le week-end de fêtes de voisinage, d'un concert au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Les Britanniques sont de plus appelés à faire du bénévolat le lundi 8 mai, qui sera férié.