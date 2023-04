Crimes graves, sentences bonbons

Un homme qui a agressé sexuellement sa fille adolescente pendant trois ans a été condamné à une peine de huit mois à purger à la maison.

Un autre qui a agressé sa fille déficiente intellectuelle pendant plus d’un an et qui l’a même mise enceinte a été condamné à une peine de 18 mois de prison « afin qu’il ne perde pas son appartement ».

Coudonc, c’est grave ou pas l’inceste ?

Si c’est grave, voulez-vous bien me dire pourquoi ces deux monstres ont obtenu des peines aussi légères ?

UN EXERCICE COMPLEXE

Je comprends que les juges doivent prendre toutes sortes de critères en considération lorsqu’ils déterminent quelle sentence donner à une personne condamnée.

Les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, l’historique de l’individu, la situation du contrevenant, son risque de récidive, son degré de dangerosité, les circonstances qui entourent le crime, la jurisprudence, etc.

« La détermination de la peine est un processus complexe et le juge doit évaluer la situation au cas par cas, lit-on sur le site Éducaloi.

« La peine doit être proportionnelle à la gravité du crime commis. Elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant. Elle doit être équitable. Elle doit ressembler à celle reçue par d’autres contrevenants qui ont commis un crime semblable, dans des circonstances semblables.

« Le juge prend aussi en compte les conséquences du crime sur la victime... »

Et il faut déterminer si, au moment de commettre son crime, le contrevenant était capable de faire la différence entre le bien et le mal.

La fameuse clause de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux », qui donne lieu à d’interminables débats d’experts.

Bref, c’est hyper compliqué.

Ce n’est pas parce que quinze personnes ont commis le même crime qu’elles vont toutes recevoir la même sentence.

Je comprends tout ça.

Mais comment des salauds qui ont commis des crimes aussi graves peuvent-ils obtenir des sentences aussi légères ?

Elle est où, la justice, dans ces cas-là ?

Pas étonnant, après ça, que des victimes hésitent à porter plainte ! Ou que des gens aient envie de se faire justice eux-mêmes !

LIEN DE CONFIANCE BRISÉ

La grande majorité des gens qui lisent les comptes rendus de procès dans les journaux se grattent la tête en se demandant « WTF ? »

Lorsque le cardiologue Guy Turcotte a été reconnu non criminellement responsable du meurtre de ses deux enfants, le juge québécois à la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a dit que « pour éviter des dérapages sur la place publique et l’incompréhension de la population, il est essentiel que le système de justice soit bien expliqué aux citoyens. Car s’ils ne font plus confiance aux tribunaux, c’est le début de la fin de la démocratie. »

Douze ans plus tard, les propos du juge Wagner sont toujours d’actualité.

Le hic est que même d’anciens magistrats ou d’anciens avocats embauchés pour commenter l’actualité judiciaire dans les médias se demandent parfois eux-mêmes pourquoi des individus qui ont commis des crimes aussi graves ont reçu des sentences aussi légères !

Eux-mêmes se grattent la tête !

Alors imaginez comment se sentent monsieur et madame Tout-le-Monde !

C’est bien beau, donner des sentences. Mais expliquez-les !