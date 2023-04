Crue printanière: les autorités en mode surveillance

Les autorités municipales et gouvernementales sont en mode surveillance, alors que la météo des derniers jours et celle prévue en ce début de semaine pourraient entraîner le débordement de plusieurs cours d’eau dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

Avec le retour du temps doux et la fonte de la neige qui s’ajoutent à la pluie prévue dans les prochains jours, les conditions sont rassemblées pour causer des débordements des plans d’eau à risque, dans la région.

La Capitale-Nationale attire un peu plus l’attention du Centre des opérations gouvernementales (COG), avec certains plans d’eau qui étaient en hausse lundi après-midi.

C’est le cas des rivières Saint-Charles et Nelson.

«On surveille plus la Capitale-Nationale, comme il y a encore de la neige. Et avec la pluie annoncée, la fonte et la glace [ça pourrait bouger]», explique Éric Drolet, directeur régional de la Sécurité civile, pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Du côté de Chaudière-Appalaches, la rivière Chaudière est également sous veille, malgré la tendance à la baisse, également lundi après-midi. L’intensité du débit de la chute, dans le secteur de Charny à Lévis, était d’ailleurs impressionnante.

«Pour la rivière Chaudière, on est en mode surveillance. Avec les pluies annoncées, ça devrait remonter», poursuit M. Drolet.

La rivière Chaudière est reconnue pour ses nombreuses inondations qui ont causé des dégâts majeurs dans plusieurs municipalités de la Beauce dans les dernières années.

M. Drolet indique que les pointes de niveau d’eau devraient être atteintes dès ce lundi soir et pourraient s’étendre sur plusieurs jours, selon les conditions météorologiques.

«Ça pourrait aller jusqu’à mercredi, car il peut y avoir des délais allant jusqu’à 24 heures, avant que les rivières réagissent», avance M. Drolet.