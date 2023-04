Cueillis à même les bancs d’école

Plusieurs maraîchers du Québec recrutent des étudiants en agriculture directement sur les bancs d’école afin de pallier le manque de main-d’œuvre qualifiée et d’assurer leurs récoltes.

« Les 40 étudiants du programme ont pratiquement tous déjà leur travail pour l’été. Plusieurs ont même changé d’emploi après avoir reçu une offre plus alléchante ailleurs », explique Alicia Étourneau, une étudiante à sa première année en production maraîchère biologique au Cégep de Victoriaville.

Celle qui a décroché son emploi d’été en novembre dernier est sûre que tous ses collègues seront embauchés pour la belle saison.

« Dès qu’on démontre un peu d’intérêt, on trouve un emploi », ajoute la femme de 35 ans.

Pour certains d’entre eux, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux coins du Québec et de rapidement mettre en pratique ce qu’ils ont appris dans leurs cours.

Pour les responsables de cultures maraîchères, c’est une façon de répondre à la demande des abonnements hebdomadaires entre juin et octobre.

Opportunité d’emploi

Les jeunes qui terminent leur parcours scolaire sont des employés de choix pour les producteurs maraîchers.

« Avec la pénurie de main-d’œuvre, tout le monde cherche des gens [...], on reçoit énormément d’offres d’emploi à partager aux étudiants de la part d’agriculteurs et de maraîchers », commente Pierre-Antoine Gilbert, enseignant et coordonnateur du programme d’agriculture du Cégep de Victoriaville.

Certains employeurs vont même se rendre directement dans les classes pour faire du recrutement.

De nombreux finissants sont à la recherche d’un stage à la fin de leur parcours. Pour les propriétaires de cultures maraîchères, c’est l’occasion de mettre la main sur des employés motivés et outillés très rapidement.

« À chaque endroit que j’appliquais, je savais que c’était presque certain que j’allais obtenir un poste », souligne Samuel Therrien, fraîchement diplômé du programme d’agriculture.

Recherché

Les étudiants de première et de deuxième année sont beaucoup plus restreints dans leurs disponibilités, mais ils demeurent très intéressants.

« C’est certain que les étudiants repartent à la mi-août, mais leur présence permet de donner un bon coup de pouce », ajoute celui qui travaille depuis un an à la ferme Le Paysan Gourmand, une ferme écoresponsable située dans le Centre-du-Québec.

Sur un groupe Facebook réservé aux personnes du milieu agricole nommé Agriculture Bio-Victo, plusieurs sont en recherche active de personnel.

Pas moins d’une trentaine d’offres d’emploi ont été publiées depuis le mois de janvier, seulement pour des postes d’aide-maraîcher, principalement dans le Centre-du-Québec.