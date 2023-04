De l'Impact au CF Montréal: 30 moments marquants dans l'histoire du club

Le CF Montréal connaît un début de saison difficile, mais il célèbre son 30e anniversaire cette saison et un livre relatant une trentaine de moments dans l’histoire du club viendra mettre un peu de baume au cœur des partisans.

C’est l’analyste Vincent Destouches qui a eu cette idée. De l’Impact au CF débarque chez les libraires cette semaine et le livre regorge d’anecdotes.

L’idée a germé lors des 25 ans de l’équipe, mais elle s’est bien installée après le changement d’identité qui a divisé les amateurs en 2021.

«Ç’a été une bombe qui a été vécue très bien par certains et beaucoup moins bien par d’autres. J’ai senti une déconnexion avec une certaine frange de partisans, il y a eu une fracture», confie Destouches au cours d’une conversation téléphonique.

«J’avais fait une liste préliminaire de trente moments, mais elle a beaucoup évolué au fil du temps. En parlant avec certaines personnes, j’ai entendu des histoires qui méritaient d’être racontées.»

Il était important à ses yeux d’écrire ce livre pour le devoir de mémoire qu’il représente, mais aussi pour se rappeler qu’on aurait pu ne jamais en arriver là.

«Le club a fait faillite au tournant des années 2000. C’est important de se rappeler qu’il y a à peine plus de vingt ans, ce club est passé proche de disparaître.»

Beaucoup d’intervenants

Afin de bâtir son œuvre, Destouches a fait appel à une quarantaine de personnes qui ont marqué l’histoire du club.

Il a notamment parlé à Davy Arnaud, Patrice Bernier, Mauro Biello, Nick De Santis, Marco Di Vaio, Valerio Gazzolla, Matt Jordan, Frank Klopas, Jesse Marsch, Djordje Mihailovic, Ignacio Piatti, Nevio Pizzolitto, Cameron Porter, Eduardo Sebrango, David Testo et Didier Drogba.

Drogba n’aura finalement passé qu’un peu plus d’une saison avec le club, en 2015 et 2016, mais il a été particulièrement touché par l’accueil qu’il avait reçu à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à son arrivée à Montréal.

«Didier m’a dit qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’attention contrairement à ce que les gens croyaient, il voulait juste sentir une connexion. L’accueil reçu à l’aéroport lui a donné cette connexion et il s’est alors promis d’en donner aux partisans.»

Il avait marqué onze buts en autant de matchs en 2015, dont un triplé à son premier départ au Stade Saputo.

Photo courtoisie

Pas une biographie

Vincent Destouches a préféré isoler des événements qui ont ponctué l’histoire du club plutôt que de faire le récit chronologique de ces trente années.

«C’est extrêmement dur de résumer trente ans en trente histoires. Je n’ai pas pris un angle biographique.

«On peut aussi choisir trente moments indépendants sans être obligés de raconter toute une histoire. Il y a certaines années où il a beaucoup d’histoires à raconter et d’autres années où c’est moins riche.»

La structure du livre fait en sorte que le lecteur peut l’aborder de la manière qui lui plaît.

«Il y a plusieurs jeunes qui ont plongé dans le bain de l’équipe dans les dernières années. Je voulais un livre avec trente chapitres indépendants et on peut les lire dans l’ordre qu’on veut.»

Photo courtoisie François Couture

Le but improbable

Sans surprise, Vincent Destouches consacre un chapitre à Cameron Porter, auteur d’un but qui fait encore rêver les partisans montréalais aujourd’hui. Dans les derniers instants du match retour contre Pachuca en quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2015, le jeune Américain contrôle de la poitrine une longue passe de Calum Mallace pour ensuite marquer du bout du pied, un but qui permettait à son équipe de passer en demi-finale. L’Impact d’alors a ensuite atteint la finale contre Club América.

«Le destin de Porter est improbable et le but aussi, raconte Destouches. Il ne devait pas aller au camp d’évaluation de la MLS, il n’y était pas invité. Il était à l’aéroport pour rentrer chez lui quand il a reçu un appel pour l’inviter. Il a changé son vol et y est allé [et Montréal l’a repêché en 3e ronde en 2015, ndlr].

«Lors du camp d’entraînement, il est coupé par Frank Klopas. Il passe la soirée au téléphone avec son agent, il s’approchait des Red Bulls. Le lendemain matin, Klopas lui apprend qu’on a libéré Karl W. Ouimette pour lui faire une place. Tout ça mène au but le plus mémorable et peut-être le plus important du club.»

Et c’est le seul but que Porter marquera pour le Bleu-blanc-noir.

Difficile pour Testo

Une autre histoire a touché Vincent Destouches, celle de David Testo qui a porté les couleurs de l’Impact en deuxième division entre 2007 et 2011. L’Américain est devenu le premier athlète professionnel nord-américain à révéler son homosexualité.

«J’ai eu du mal à le rejoindre et quand j’y suis parvenu, j’ai eu de la difficulté à le convaincre. En lui parlant, j’ai réalisé à quel point ç’a été difficile pour lui. On ne soupçonne pas à quel point c’est difficile pour un joueur homosexuel.

«Il a notamment reçu le titre du joueur par excellence, tout le monde était présent au gala avec sa moitié, il aurait aimé ça que son conjoint y soit, mais ce n’était pas possible.»

Testo lui a aussi confié qu’il lui est déjà arrivé d’entendre des coéquipiers à l’aéroport qui insistaient pour ne pas être son cochambreur parce qu’ils étaient au courant de son orientation sexuelle.