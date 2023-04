Déménagement forcé de 200 résidents des Floralies après des mois de tutelle

Après plus de sept mois de tutelle, les autorités de la santé ont décidé de procéder au déménagement forcé des quelque 200 résidents des Floralies, deux résidences et CHSLD où des ainés ont été maltraités et négligés.

«Dans un souci d'assurer le bien-être, la santé et la sécurité des résidents à long terme, nous avons décidé de procéder au déménagement de tous les résidents vers d'autres milieux de vie», a dévoilé lundi Jean-François Miron, Directeur général adjoint au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et administrateur provisoire des Floralies Lachine et Floralies LaSalle.

Le CIUSSS a assuré avoir «stabilisé» la situation dans ces deux CHSLD depuis leur mise sous tutelle le 1er septembre dernier, mais juge tout de même nécessaire de déménager tous les résidents. L’organisation entend dévoiler plus de détails sur son plan mardi.

Cette annonce a surpris l’équipe des Floralies qui a assuré en avoir pris connaissance seulement lundi matin.

«Cette situation annoncée aujourd'hui est fort préoccupante, compte tenu de l'impact qu'un tel déménagement aurait sur la clientèle hébergée. Pour plusieurs aînés, les Résidences Floralies constituent la dernière résidence de leur parcours de vie. On leur annonce aujourd'hui un déracinement, contre leur gré, ce qui change considérablement leurs choix de vie», ont déploré savoir les gestionnaires des deux résidences par communiqué.

«Cette mesure s'avère fort décevante après des mois de travail acharné afin de concevoir de nombreux plans de relance crédibles par l'équipe des Résidences Floralies», a-t-on ajouté.

Après des révélations troublantes de cas de maltraitance et de négligences l’an dernier par TVA Nouvelles, une enquête avait confirmé que la situation était «inadmissible pour les usagers», selon les mots de la ministre déléguée à la Santé et aux Ainés, Sonia Bélanger.

Les deux établissements agissent à la fois à titre de résidences pour ainés en perte d’autonomie, de ressources intermédiaires et de CHSLD.