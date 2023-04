Dominion c. Fox News: la désinformation au banc des accusés

Les tribunaux américains sont généralement frileux lorsque vient le temps de sanctionner un média dans le cadre d’une poursuite en diffamation. Alors que s’ouvrira mardi le procès de Dominion Voting Sytems c. Fox News, on a pourtant l’impression que le réseau a le dos au mur.

Mentir ne suffit pas

Le déroulement du procès et le sort éventuellement réservé à Fox News retiennent l’attention de l’ensemble des médias. Il faut dire qu’il y a beaucoup en jeu.

Ce que les avocats de Dominion Voting Systems devront démontrer dans les prochaines semaines, ce n’est pas que le réseau propagandiste des républicains a menti. Ce volet a déjà été couvert et les faussetés véhiculées ont été démontrées preuves à l’appui.

Le juge Eric M. Davis de la cour supérieure du Delaware a été on ne peut plus direct à ce sujet en affirmant que les mensonges proférés à l’endroit de Dominion étaient «crystal clear» (aucun doute possible).

De plus, le juge a vigoureusement dénoncé le manque de sincérité des avocats de la partie défenderesse: «I need to feel comfortable that when you represent something to me, it’s the truth. I’m not very happy right now». En colère, Davis en avait assez qu’on se joue de lui.

S’il ne s’agit pas de corriger une réalité alternative ou des mensonges avérés, de quoi s’agit-il alors? Le fardeau de la preuve est important pour la partie lésée puisqu’elle doit maintenant démontrer qu’il y avait une intention de nuire, qu’on mentait sciemment.

C’est habituellement sur ce point qu’une poursuite en diffamation échoue. L’intention est terriblement difficile à démontrer. Si les tribunaux sont aussi exigeants, c’est qu’il en va de la protection du premier amendement.

Par contre, les vedettes de la chaîne pourraient bien contribuer à la perte du réseau. Si vous vous souvenez des plus récentes révélations, bon nombre de ces ténors ont laissé une traînée de messages texte qui confirmaient qu’ils savaient pertinemment que ce qu’ils affirmaient devant les caméras était faux. Je soulignais déjà tout ça le 8 mars.

Fox News doit perdre

Si je suis généralement très critique à l’endroit des médias américains, j’accorde également une grande importance à la protection du premier amendement. La liberté de presse est un pilier d’une démocratie saine, un contrepoids nécessaire au travail de l’ensemble de la classe politique.

Une condamnation de Fox News risque d’ouvrir la porte à d’autres procès contre des médias, contribuant possiblement à un nouveau recul de la confiance de la population. Malgré cela, il faut tracer la ligne quelque part.

Dans l’éventualité d’une victoire de Fox News, je n’ose imaginer jusqu’où on ira dans la désinformation et le mensonge.

Depuis que l’ancienne conseillère de Trump, Kellyanne Elizabeth Conway, nous a gratifiés de l’expression «faits alternatifs», je me demande quand ce cycle absurde prendra fin. Une défaite de Fox News constituerait un pas dans la bonne direction.