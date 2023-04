Drag queens et enfants: la vraie question

Dans la controverse actuelle sur les drag queens et les enfants, l’arbre masque la forêt. Les drag queens, Barbada comme les autres, ne se contentent pas de lire des contes : elles parlent aussi aux enfants d’acceptation de la différence et, comme le révèlent quelques articles, d’identité de genre en bas âge.

Que les drag queens lisent des contes aux enfants n’est pas le problème en soi. Sorties des cabarets depuis des années, elles offrent du divertissement lors de soirées, de mariages, de parades et même de lectures de contes pour enfants.

Par contre, lorsque Barbada et ses consœurs parlent d’identité de genre à l’intention des enfants, la question se pose : de quelle « identité de genre » parle-t-on?

Identité sexuelle

Tout jeune enfant a besoin très tôt de définir son identité sexuelle. Il se compare à ses parents, à ses amis. Il demande à ses parents s’il va un jour avoir un bébé dans son ventre. Vous lui expliquez alors les différences anatomiques entre garçons et filles, ainsi que la façon traditionnelle de faire des bébés.

Vous lui expliquez aussi que les deux mamans de son amie à la garderie l’ont eue avec l’aide d’un homme généreux. Votre enfant mentionne que les garçons de sa garderie portent les cheveux courts, et les filles, les cheveux longs : vous lui expliquez que garçons et filles peuvent porter les cheveux aussi longs qu’ils veulent et n’en restent pas moins garçons et filles. Et les vêtements? Vous lui donnez en exemple son ami, qui superpose à sur son pantalon une petite jupe en tulle irisé, mais ne s’est jamais affirmé autrement que garçon.

Plus tard, étape par étape, vous expliquerez à votre enfant la césarienne, l’adoption, la procréation assistée, les personnes trans et intersexuées, la nocivité des stéréotypes et l’importance du respect.

Toutefois, pour comprendre tout ça, votre enfant a besoin de solides bases d’anatomie. Et s’il se dit trans? Vous savez déjà qu’il doit d’abord passer par une évaluation psychologique pour éviter de grossir les rangs croissants des détransitionneurs mutilés, infertiles et malheureux. Puis, si sa transidentité est confirmée, vous l’accompagnerez dans sa transition.

Théorie du genre

Hélas, ce parcours n’est guère compatible avec la « théorie du genre » à laquelle bien des enfants sont exposés de nos jours. La biologie y est de plus en plus niée; le féminin et le masculin, réduits à des « ressentis » vidés de tout sens ou, pire encore, à des stéréotypes vestimentaires ou comportementaux présentés sous la forme de « continuums ».

Des adolescents magasinent leur identité parmi des dizaines d’étiquettes : pangenre, agenre, demi-garçon/fille, « genderqueer », neutrois... « Assigner » un sexe à la naissance? Quelle horreur! Et les femmes et hommes biologiques? Réduits à des « personnes menstruées » et à des « porteurs de prostate ».

Loin de faciliter l’acceptation des différences, ce discours encourage la confusion la plus totale.

Les personnes trans et intersexuées ont besoin de sécurité et de respect. Toutefois, selon le recensement de Statistique Canada, elles représentent moins de 1 % de la population. Ce n’est pas leur rendre service que de multiplier les étiquettes, de congédier la biologie et d’exposer plus de 99 % des enfants à un doute sur leur identité.

Alors, lâchons les drag queens et intéressons-nous au véritable sujet. Avant qu’elles ou n’importe qui parlent d’« identité de genre » aux enfants, les parents ont droit de savoir : de quel genre d’identité parle-t-on?

Photo fournie par Caroline Morgan

Caroline Morgan, Traductrice, Saint-Lambert