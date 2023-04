Edmundston : une destination de vacances idéale pour toute la famille !

Les activités de plein air sont synonymes pour plusieurs de vacances réussies. Quoi de mieux qu’une destination qui nous offre une palette variée de possibilités, des plus simples aux plus extrêmes, et qui pourront ravir tant les familles que les sportifs aguerris ?

Quand tout cela se trouve à courte distance de la maison, on s’empresse de l’ajouter à notre circuit estival. Bienvenue à Edmundston, notre cousine francophone du Nouveau-Brunswick !

Courtoisie: Tourisme Edmundston

Des marches urbaines touristiques aux randonnées en forêt plus exigeantes, des promenades à bicyclette sur le plat aux parcours plus sinueux et exigeants de vélo de montagne, des rivières et des lacs navigables qui accueillent canots, kayaks et planches à pagaie; bref, tout se trouve à portée de main, dans un décor des plus enchanteurs.

Tous s’amuseront pour sûr avec la marche touristique au centre-ville d’Edmundston. Grâce à des applications mobiles et des panneaux avec codes QR, vous pourrez vous divertir rondement tout en en apprenant davantage sur l’histoire du secteur.

Tout au long de votre parcours, vous découvrirez des petits trésors locaux – boutiques, restos et microbrasseries. Et pour le charme des lieux, le pont piétonnier enjambant la rivière Madawaska vous laissera à lui seul bouche bée !

D’autres randonnées accessibles à tous se trouvent au Boisé des baraques du parc Petit-Sault et dans les sentiers du Prospecteur, avec plusieurs courtes boucles dans un cadre naturel propice à l’observation d’oiseaux.

Courtoisie: Tourisme Edmundston

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick compte aussi de beaux parcours jalonnés de fleurs, de cascades et de mosaïcultures, dont certaines sont animées et vous feront écarquiller les yeux !

À l’opposé, le mont Pointu, avec sa tour d’observation au sommet et sa vue panoramique, et surtout les 80 kilomètres du sentier Méruimticook, proposent des défis qui sauront plaire aux amateurs de terrains escarpés ou de longues randonnées. Des promenades d’endurance parfaites pour délier les pattes de pitou.

Vélo, canot, dodo

Courtoisie: Tourisme Edmundston

Edmundston est sans contredit une destination vélo. La piste cyclable Le Petit Témis est faite de gravier et s’étend sur 134 kilomètres jusqu’à Rivière-du-Loup. Elle se prête à tous les membres de la famille.

Bon à savoir : le Centre d’information touristique de la rue Victoria loue des bicyclettes, alors pas besoin de traîner tout votre équipement.

Les plus hardis s’en donneront à coeur joie à deux pas du centre-ville, sur les 60 kilomètres de sentiers de vélo de montagne balisés pour tous niveaux, et qui proposent un dénivelé total de 1 589 mètres. Plaisir et adrénaline garantis !

Courtoisie: Tourisme Edmundston

Les amateurs d’activités nautiques ne sont pas en reste eux non plus, avec les rivières Madawaska et Verte comme espace de jeu pour faire glisser canots et kayaks. Le parc provincial de la République propose la location de planches à pagaie.

Les sports, c’est bien, mais encore faut-il se reposer les muscles, après des journées bien remplies... L’offre d’hébergement d’Edmundston et de sa région est franchement surprenante : auberges, chalets, hôtels, motels, cinq campings et même des nuitées de glamping dans des dômes. Ce ne sont pas les choix qui manquent.

Activités choisie et sorties culturelles

Courtoisie: Tourisme Edmundston

Et si le sport n’est pas une option au quotidien, sachez qu’à Edmundston, la culture n’est pas en reste avec galeries d’art, expositions, festivals, musées, sites historiques et spectacles de haut niveau durant tout l’été.

Petits et grands s’amuseront par exemple à chercher la douzaine d’oeuvres géantes en bois de l’artiste Albert Deveau, sculptures magnifiques créées à l’aide d’une scie mécanique.

Pour les adeptes de magasinage, bon nombre de boutiques de toutes sortes (mode, cuisine, déco, etc.) s’ajoutent à la liste, tout comme une belle brochette de restos, du plus classique au plus gourmet, question d’en faire saliver plus d’un.

Avec tous ces arguments plus convaincants les uns que les autres, inutile de chercher plus loin. Edmundston et sa région vous attendent à bras ouverts pour votre prochaine destination vacances !