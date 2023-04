Photo fournie par Joseph Keyser

250 personnes, dont de nombreux professionnels du domaine des communications, ont assisté, le 31 mars dans le Foyer BMO du Diamant, au 27e Gala de la relève en communication, au cours duquel une trentaine d’étudiants en communication publique de l’Université Laval ont vu leurs efforts récompensés par la remise de stages au sein d’entreprises dans le domaine des communications. Le tout était jumelé à une période de réseautage ayant permis aux étudiants d’échanger avec de nombreux professionnels du domaine, dont l’agence Rouillier, partenaire présentateur de l’événement. Le Gala de la relève en communication a pour mission de récompenser l’excellence et l’implication étudiante par la remise de stages en journalisme, en publicité, en marketing et en relations publiques. De gauche à droite sur la photo : Amélie Gagnon, directrice des opérations et associée chez Rouillier ; Florence Paré, codirectrice du Gala ; Jade Vézina, stratège et cheffe d’équipe chez Rouillier ; Stéphanie Côté, chargée de projets chez Rouillier ; Florence St-Pierre, codirectrice du Gala, et Marianne Viens-Batrie, stagiaire chez Rouillier.

Photo fournie par Trail du Coureur des Bois

Trois semaines après avoir annoncé que le Demi-marathon de Lévis 2023 affichait complet, Je Cours Qc me confirme que le scénario se répète pour le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay pour la toute première fois, marquant du même coup un record de participation. Les lignes du départ du 1,5 km, du 3 km, du 8 km, du 18 km et du 34 km seront donc bien animées le 22 mai, avec plus de 1600 coureurs qui s’aventureront dans les sentiers de la Station touristique Duchesnay lors de la 9e présentation de l’événement. Le 34 km affichait complet l’an dernier, mais que tous les dossards se soient envolés pour cet événement de la série est une première et représente une augmentation de 26 % du précédent taux de participation. À court terme, il reste encore des inscriptions pour le Défi des Escaliers.

« The french Cha Cha boy »

Photo montage Maxime Robitaille

Bonne fête en retard (c’était hier, dimanche) à Roger « Cha Cha » Dulude qui a eu 91 ans. Sa santé est excellente et il se permet encore des vacances au soleil, de me dire sa conjointe Nicole Bergeron. Pour les plus jeunes, Roger a été chanteur, danseur, animateur, maître de cérémonie, restaurateur et cabaretier. Il fut propriétaire du Cha Cha Bar, de la discothèque La Corrida et du restaurant Flamingo, entre autres, à Québec à la fin des années 60 et au début des années 1970. Il s’est déjà produit dans quelques îles des Tropiques à l’époque et c’est d’ailleurs à Porto Rico qu’il a hérité du surnom de « French Cha Cha Boy » puisque personne ne pouvait dire son nom correctement. Pour son anniversaire, son petit-fils Maxime Robitaille lui a réalisé le montage photo ci-dessus.

Photo fournie par Pierre Tremblay

Pierre Tremblay (photo), président du Groupe JD de Boischatel, 60 ans... Jean-François Gosselin, conseiller municipal à la Ville de Québec, 48 ans... Victoria Beckham, chanteuse (l’une des célèbres Spice Girls), 49 ans... Jennifer Garner, actrice américaine, 51 ans... Peter MacLeod, humoriste et animateur québécois, 54 ans... Jimmy Mann, avec les Nordiques de 1984 à 1986, 64 ans... Pierre Guité, avec les Nordiques de 1972 à 1974 et en 1977, 70 ans... Bruce Huard, ex-Sultans, 76 ans... Pierre Lassonde, homme d’affaires et grand mécène canadien, 76 ans...Michèle Richard, chanteuse et actrice québécoise, 77 ans... Guy Corriveau, passionné d’automobiles et co-fondateur du site www.guideauto.com, 79 ans... Fabien Roy, homme politique québécois, 95 ans.

Photo fournie par Paolo Noël

Le 17 avril 2022 : Paolo Noël (photo), 93 ans, chanteur de charme puis acteur, notamment dans la télésérie Omertà... 2020 : Bobby Winkles 90 ans, ancien entraîneur des frappeurs et au premier but des Expos de Montréal... 2018 : Barbara Bush, 92 ans, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush et mère de l’ancien président George W. Bush... 2016 : Doris Roberts, 90 ans, actrice américaine qui a joué dans 34 films et plusieurs séries américaines... 2015 : Huguette Dubois Germain, 88 ans, épouse de feu Victor Germain et mère de Christiane Germain, Jean-Yves Germain et Richard Germain... 2011 : Rémy Poulin, 58 ans, député libéral dans Chauveau... 2010 : Michael Sarrazin, 70 ans, acteur, natif de Québec... 2008 : Napoléon Bisson, 85 ans, baryton québécois... 2003 : Sir John Paul Getty, 70 ans, philanthrope britannique... 1998 : Linda McCartney, 56 ans, l’épouse de Paul McCartney... 1984 : Claude Provost, 50 ans, ex-ailier droit des Canadiens de Montréal.