Elle met la réutilisation à l’honneur

Je ne sais pas comment elle fait. Jacinthe Brouillard est entrepreneure en série, mère de famille monoparentale de quatre enfants et elle a gardé pendant 14 ans sa sœur ayant une déficience intellectuelle. Cette femme-là semble dotée d’une énergie inépuisable et d’un optimisme en béton ; elle a une solution pour tout.

« Je me suis créé un job pour concilier travail et famille et pouvoir gérer mon horaire, pour finalement me rendre compte que je travaillais plus d’heures qu’avant ! Mais j’étais capable d’avoir mes enfants avec moi », raconte Jacinthe, qui a brassé des affaires avec des petits dans le porte-bébé.

Tout a commencé avec une boutique zéro déchet à Granby, où Jacinthe vendait des produits de nettoyage écologiques en vrac. Ensuite, en 2010, elle a mis sur pied Groupe Saja, un centre de distribution de ces produits corporels écoresponsables, afin d’agrandir son impact. C’était essentiel pour elle, car un de ses enfants est né avec une malformation, possiblement liée à une raison environnementale.

Changer la consommation

Jacinthe préside toujours Groupe Saja. Et c’est de là que lui est venue l’idée d’inventer une manière de réutiliser les contenants. Elle a donc fondé une troisième entreprise, Groupe Llenar, pour commercialiser l’Écoborne, une machine distributrice de liquides qui peut être fabriquée sur mesure pour n’importe quelle marque de produits, que ce soit du savon à lessive, de l’huile à moteur ou du shampoing. Le client rapporte le contenant original et le remplit à nouveau, posant ainsi un geste économique et écologique.

« Il y a un coût aux contenants qu’on met au recyclage. Là, avec l’Écoborne, les gens vont juste payer pour le liquide. Pour de la lessive, c’est 1,50 $ d’économie à chaque remplissage », explique l’entrepreneure.

« J’aspire à changer le mode de consommation des gens et des entreprises. Je veux ouvrir des œillères, avoir un impact sur la santé et l’environnement », dit-elle avec l’ambition de faire pousser des Écobornes partout.

Sa technologie est brevetée au Canada et en attente de brevet aux États-Unis. L’Écoborne est une machine intelligente, qui saura combien de fois le consommateur réutilise son contenant de Bio-Vert ou de Tide. Le manufacturier aura accès aux données et pourra proposer des promotions personnalisées à ses clients. Sans compter que ça lui donne une belle visibilité dans un magasin puisqu’il peut habiller l’Écoborne à ses couleurs.

Le projet est né juste avant la pandémie, qui lui a coupé les ailes parce que le vrac et le coronavirus, c’étaient des ennemis. Jacinthe et son associé ont dû se lancer dans les gels désinfectants pour survivre.

Y croire plus fort que tout

« On a quand même réhypothéqué nos maisons parce qu’on y croyait. Mais c’est sûr que c’est difficile, parce qu’une start-up, c’est déficitaire au début de son aventure », raconte Jacinthe, qui a aussi été soutenue par Investissement Québec et Desjardins Capital de risque.

Mais n’étant ni une compagnie de recyclage ni une compagnie de consigne, elle n’a accès à aucune subvention. Pourtant, la réutilisation, c’est ce qu’on devrait tous faire avant de penser à recycler.

Les Écobornes ont repris leur envol dans les derniers mois. Provigo, Avril, Dollarama et quelques magasins Metro sont partenaires. Et Frank and Tea a vu dans la solution un véhicule pour accélérer son déploiement sans investir dans des comptoirs de restauration. Une Écoborne distributrice de thé aux perles peut facilement s’installer dans un cégep, après tout !

Jacinthe travaille fort avec son associé pour tracer le sentier de la commercialisation, toujours un défi avec une innovation.

« Mais je suis une battante ! Souvent, les gens ne croient pas assez en leurs capacités. Il faut être conscient de ce que les embûches nous apportent », dit-elle avec confiance.

Llenar

Année de fondation : 2020

2020 Fondatrice : Jacinthe Brouillard

Jacinthe Brouillard Lieu du siège social : Ange-Gardien

Ange-Gardien Secteur d’activité : Environnement

Environnement Nombre d’employés : 9

Profil de Jacinthe Brouillard

Poste : Présidente

Présidente Âge : 41 ans

41 ans Scolarité : École d’Entrepreneurship de Beauce