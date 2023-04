Elle tue son conjoint en direct sur Facebook

Une Américaine de 28 ans a été arrêtée au Mississippi pour avoir vraisemblablement tué son mari dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook vers la fin du mois de mars.

Le 25 mars dernier, les agents du Bureau du shérif du comté de Lowndes (LSCO) dans l’État du Mississippi ont été appelés à se rendre à une propriété privée pour répondre à un appel de violence domestique, a rapporté Vicksburg News.

Sur place, ils ont procédé à l’arrestation de Kadejah Michelle Brown pour le meurtre de son mari, Jeremy Brown, âgé de 28 ans.

Ce dernier, atteint par balle, aurait été déclaré mort sur les lieux.

Or, le crime aurait été filmé et diffusé en direct sur Facebook. Peu avant d’en venir au coup de feu fatal, le couple se serait disputé au point où la bagarre serait devenue physique.

Sur la bande sonore de la vidéo partagée en direct, on entendrait également les pleurs d’un enfant, selon le média américain. Sur les lieux, les agents auraient trouvé une arme à feu de 9 mm.

«Il y avait un historique de violence domestique entre Brown et la victime, a indiqué le shérif Eddie Hawkins. C'était un meurtre tragique et insensé et nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime. Heureusement, Brown est en garde à vue et nous attendons avec impatience que le système de justice pénale la tienne responsable.»