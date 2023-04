Un adolescent noir se fait tirer dessus en sonnant à la mauvaise maison au Missouri

Un adolescent noir s’est fait tirer dessus dans le Missouri, jeudi soir, après avoir sonné à la mauvaise maison pour récupérer ses frères et sœurs.

Ralph Yarl a reçu une balle dans la tête après être tombé nez à nez avec un homme blanc octogénaire qui lui a tiré dessus, à Kansas City, a fait savoir la police.

Yarl, un jeune joueur de clarinette âgé de 16 ans, a été transporté en centre hospitalier avec des blessures qui menaçaient sa vie, mais serait maintenant tiré d’affaire.

Le propriétaire de la maison et tireur a été arrêté puis relâché 24 heures après.

La tante de l’adolescent a raconté l’histoire sur la plateforme GoFundMe et avait amassé plus de 1,5 million $ US (environ 2 millions $ CAN) en date de lundi après-midi.

«L’homme dans la maison a ouvert la porte, regardé mon neveu dans les yeux et lui a tiré dans la tête. Mon neveu est tombé au sol, et l’homme a tiré une nouvelle fois. Ralph a pu se lever et courir à la maison voisine, pour trouver de l’aide», a confié la tante.

Elle a aussi affirmé que Ralph a été contraint de sonner à trois maisons différentes avant que quelqu’un ne l’aide, «après qu’on lui eut demandé de s’allonger sur le sol avec les mains en l’air».

Le chef de la police de la ville de Kansas a déclaré que le bureau du procureur était prêt à reprendre le dossier une fois toutes les preuves récoltées par les policiers.

L’évènement a été officiellement classé comme un cas d’erreur d’identité.

La police a aussi affirmé que les preuves initiales ne «dirigeaient pas vers un motif racial», mais a tout de même noté que l'affaire avait «des composantes raciales» que la police continuera d’étudier.

La victime devra également témoigner pour que l’enquête puisse être complétée, a-t-elle ajouté.