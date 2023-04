Inondations: voici les cours d’eau sous surveillance

Les températures élevées des derniers jours et la pluie qui va s’abattre cette semaine ont entraîné des inondations mineures de certains cours d’eau, tandis que d’autres sont sous surveillance.

C’est notamment le cas de la rivière du Nord, vers Saint-Jérôme et de la rivière Ouareau, à la tête des chutes Dorwin dans Lanaudière, qui sont sorties de leur lit.

On parle d’inondations moyennes. Les niveaux d'eau et le débit à ces endroits demeureront élevés au cours des prochains jours et la pluie prévue au dans les prochains jours occasionnera d'autres hausses.

Le lac des Deux Montagnes déborde aussi légèrement à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Terrasse-Vaudreuil où on parle d’inondation mineure.

À Sainte-Anne-de-Bellevue la tendance est à la hausse, tandis que les niveaux d’eau sont à la baisse pour Terrasse-Vaudreuil.

Des inondations mineures ont aussi été remarquées au lac Maskinongé à Saint-Gabriel-de-Brandon, à la rivière Chaudière à Saint-Lambert-de-Lauzon, à la rivière des Mille Îles à Deux-Montagnes, à la rivière des Outaouais à Ottawa et à la Baie de Rigaud, à la rivière du Diable, à la rivière du Nord près de Sainte-Agathe-des-Monts, à la rivière L'Assomption à Joliette, et à la rivière Noire à Sainte-Émélie-de-l'Énergie.

De nombreux autres cours d’eau sont «sous surveillance» constante en raison des risques d’inondations:

-Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet

-Lac Memphrémagog à Memphrémagog

-Lac Saint-Louis à Sainte-Anne-de-Bellevue

-Rivière Beaurivage à 1,1 km en aval du pont-route 171 à Saint-Étienne

-Rivière Chaudière en aval du barrage Mégantic, à 0,1 km en aval du barrage Sartigan, au barrage Innergex, à Sainte-Marie, à Scott, à Vallée-Jonction

-Rivière de la Petite Nation, en amont de Ripon

-Rivière des Prairies à la tête des rapides du Cheval Blanc

-Rivière des Trois-Pistoles, en amont du pont-route 132

-Rivière du Lièvre, en amont du pont-route 311 à Lac-Saint-Paul

-Rivière Etchemin, au pont-route 173 à Saint-Henri-de-Lévis

-Rivière Famine en amont du pont-route 173 à Saint-Georges

-Rivière Mastigouche en aval du lac Sainte-Rose

-Rivière Rouge en amont de la chute McNeil

-Rivière Saint-Charles en amont de la Lorette