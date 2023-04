La fin en janvier 2024 pour le spectacle Pour une histoire d’un soir, malgré un billet d’or : « On aurait pu poursuivre un an et demi de plus »

Le couperet va tomber en janvier 2024 sur la tournée nostalgique Pour une histoire d’un soir, qui met en vedette Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan, malgré son éclatant succès qui vient de lui valoir un billet d’or pour célébrer la vente de 50 000 billets.

Le producteur Martin Leclerc affirme ne pas avoir le choix de prendre cette décision en raison des engagements pris par les trois chanteuses.

« On aurait pu poursuivre pendant un an et demi de plus parce que plusieurs diffuseurs aimeraient présenter le spectacle de nouveau, mais étant donné que chacune des filles a des projets, on s’arrête en janvier prochain. »

Selon Martin Leclerc, ce n’est pas de gaieté de cœur que les artisans de cette tournée envisagent de tourner la page au terme de la vingtaine de représentations prévues au cours des prochains mois.

« C’est crève-cœur pour tout le monde. En fin de semaine, nous avions un gros événement avec l’Orchestre symphonique de Québec où il y avait beaucoup d’émotion. Autant les filles que l’équipe technique et les musiciens, nous avons tous un sentiment d’appartenance et nous sommes tristes de voir que la fin arrive même s’il y a une volonté de tout le monde de poursuivre. »

La porte n’est pas fermée pour repartir la machine dans deux ou trois ans, précise Martin Leclerc, si les horaires de tous le permettent.

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

Merci aux critiques

Lancé dans des conditions difficiles en pleine pandémie, le spectacle Pour une histoire d’un soir a surpassé les attentes de son producteur. Sur la ligne de départ, Martin Leclerc estimait réalisable de vendre 25 000 billets.

Il a doublé sa prédiction.

« C’est la première fois que j’atteins 50 000 pour un spectacle de musique. On l’a fait avec Symphorien cet hiver après six mois, en humour c’est plus fréquent, mais en musique, c’est rarissime. »

Il attribue le succès de la production à la rencontre de trois de nos plus brillantes chanteuses, au bouche-à-oreille ainsi qu’aux critiques élogieuses à la suite de la première à Montréal.

À l’heure où tout le monde peut commenter un spectacle sur les réseaux sociaux, l’avis des médias demeure crucial, selon Martin Leclerc.

« Si nous avons une bonne critique dans Le Journal de Montréal, Le Devoir ou La Presse, ça reste. Les gens la voient, la lisent. Ça a une portée importante et ça donne une notoriété au spectacle quand un article est écrit par un média reconnu. »

En panne d’inspiration

Martin Leclerc aimerait-il remplacer Pour une histoire d’un soir par un autre concept de spectacle nostalgique ? Oui, mais il avoue qu’il n’a pas trouvé la bonne idée.

« Actuellement, je n’ai pas d’inspiration. Je n’ai pas trouvé la formule qui pourrait être aussi porteuse et toucher autant de monde », dit-il.

Il peut se permettre d’être patient puisqu’en plus de la tournée de la pièce de théâtre Symphorien, il produit les séries de concerts de Daniel Lavoie et Adamo, ces jours-ci. En 2024, il coproduira l’adaptation théâtrale de la série télé Moi et l’autre, qui sera signée par Kim Lévesque Lizotte.