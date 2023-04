Lac-Mégantic à Cannes: la série documentaire de Philippe Falardeau présentée sur la Croisette

Le réalisateur Philippe Falardeau a eu une pensée pour les citoyens de Lac-Mégantic, lundi, en présentant en première mondiale au festival Canneséries sa série documentaire sur la tragédie ferroviaire qui a fait 47 morts, en 2013.

« C’était la première fois que la série était présentée à l’étranger, donc j’ai eu une grosse pensée pour eux quand la projection a débuté », a relaté le cinéaste, joint lundi à Cannes après l’événement.

« Cette projection-là, c’était un peu leur fenêtre sur le reste du monde. »

Le public cannois a pu découvrir lundi le premier épisode de Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident, série dans laquelle Falardeau est allé à la rencontre de plusieurs intervenants (des familles endeuillées, mais aussi des experts du milieu ferroviaire) qui ont accepté de revenir sur les événements qui ont mené à cette horrible nuit du 6 juillet 2013.

Au bout du fil, Falardeau s’est dit satisfait de l’accueil du public de Canneséries, un festival de télévision qui se déroule en avril sur le même site que le prestigieux Festival de cinéma de Cannes.

« On a eu des applaudissements nourris et très spontanés dès que le générique a commencé. J’ai pu remarquer aussi des spectateurs qui se tordaient un peu sur leurs sièges en recevant l’information », a confié le cinéaste, heureux par ailleurs de renouer avec la Croisette, 17 ans après y avoir présenté son film Congorama à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes.

Avant Cannes, le cinéaste est allé présenter les deux premiers épisodes de sa série en primeur aux citoyens de Mégantic la semaine dernière. Les quatre épisodes de Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident seront déposés sur la plateforme Vrai, le 2 mai.

Le Québec à l’honneur

Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident n’est pas la seule production québécoise à amorcer sa carrière internationale cette semaine sur la Croisette. La série de fiction Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), réalisée par Jean-François Rivard (C’est comme ça que je t’aime) et Mathieu Cyr, a aussi été projetée à Canneséries lundi dans la catégorie « séries longues ».

« On est vraiment contents de l’accueil qu’on a reçu, a indiqué le producteur Lou Bélanger. Les gens ont applaudi pendant très longtemps à la fin de la projection. Ça nous a beaucoup touchés. On était tous particulièrement émus pour Nicolas Pinson. C’est l’idéateur du projet et c’est beaucoup basé sur sa vie. »

Bon matin Chuck sera disponible sur la plateforme Crave à compter du 24 mai. Soulignons que la série québécoise L’air d’aller est aussi projetée cette semaine à Canneseries dans la compétition « séries courtes ».

◆ Le festival Canneseries se poursuit jusqu’à mercredi.