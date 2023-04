Le monde avant le cellulaire

Dans son dernier roman, The Shards (Les éclats), qui se déroule en 1981, l’écrivain américain Bret Easton Ellis, l’auteur-culte d’American Psycho, décrit une scène qui, pour les jeunes lecteurs, semblera totalement surréaliste tant elle ne correspond plus à leur quotidien.

Un jeune entre dans un cinéma pour aller voir The Shining.

Mais il arrive 15 minutes avant le début de la projection.

Alors il passe les minutes qui lui restent avant le début du film à regarder les gens autour de lui et à faire le point sur sa vie.

COMBLER LE VIDE

Qu’est-ce qui cloche dans cette scène d’apparence banale? Qu’est-ce qui est étrange? Bizarre? Presque inquiétant?

Le jeune n’a pas de téléphone cellulaire.

Il ne regarde pas de vidéos, ne prend pas ses messages, et ne surfe pas sur des sites d’information.

Il est seul avec lui-même.

Il réfléchit. Regarde autour de lui. Et imagine toutes sortes de choses.

De passage à l’excellente émission La grande librairie, sur TV5, Bret Easton Ellis a dit à quel point cette scène lui paraissait importante.

«C’était comme ça qu’on vivait à l’époque, avant l’apparition des cellulaires. Quand on attendait le début d’un film, on profitait de ces précieuses minutes où l’on n’avait rien à faire pour réfléchir sur notre vie, sur nos amis, nos relations amoureuses...»

Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois?

Personnellement, je ne m’en souviens plus.

Dès qu’on a une minute de libre, hop, on sort notre cell et on surfe.

On occupe nos yeux et notre cerveau.

Vite, il faut combler le vide!

Tu arrives au resto avant ton invité? Le cell!

Tu patientes dans la salle d’attente du dentiste? Le cell!

Tu es au théâtre et tu attends que le rideau se lève? Le cell!

Avant, certaines personnes sortaient un livre et lisaient. Ça nous permettait parfois de faire des rencontres.

«Oh, vous lisez Philip Roth? C’est mon auteur préféré! Avez-vous lu Opération Shylock ? Pour moi, c’est son meilleur livre...»

Ou alors ça nous permettait de voir les gens sous un autre angle.

«Tiens, un punk qui lit du Jules Verne!»

On faisait travailler notre imagination, on contemplait le théâtre de la vie, on se laissait emporter par nos souvenirs...

Parfois, une bonne idée surgissait même du néant, comme ça, sans qu’on l’ait cherchée!

C’est fou ce qui peut arriver quand on laisse le temps au temps...

Quand on se débranche, quand on se déconnecte...

DANS LE REGARD DES AUTRES

C’est le meilleur conseil qu’on peut donner à nos enfants qui sont nés avec un cell dans les mains.

N’ayez pas peur de l’ennui, au contraire, recherchez-le, chérissez-le.

Réapprenez à laisser votre imagination cavaler en roue libre. Créez vous-mêmes vos propres images, plongez dans vos souvenirs, laissez-les s’entrechoquer!

Et, surtout, cessez de toujours chercher l’approbation des autres, de vous voir dans le regard des autres!

Foutez-vous des autres!

Votre génération ne cesse de faire l’éloge de la différence, or, aucune génération dans l’histoire de l’humanité n’a autant eu besoin de la reconnaissance du groupe!

Débranchez-vous de Google, de Facebook et d’Instagram.

Et reconnectez-vous... à vous!