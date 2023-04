Le Québec ne profitera pas du boom économique lié à l’arrivée de jeunes immigrants

La proportion de jeunes de 15 à 34 ans a augmenté dans la plupart des provinces au Canada à cause de l’immigration, mais le Québec est en queue de peloton, ce qui aura un impact négatif sur sa croissance économique.

C’est un des aspects mis en lumière dans une nouvelle étude économique de Desjardins sur la jeunesse canadienne ( En route vers un brillant avenir : la jeunesse canadienne entre les études et le marché du travail).

« Il n’y a pas de doute que la croissance démographique plus faible fera en sorte que si la tendance se poursuit, l’apport économique du Québec dans le Canada sera appelé à diminuer. À moins qu’on génère des gains spectaculaires en productivité, mais on n’a pas nécessairement cette réputation », a reconnu en entrevue Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Desjardins.

En 2022, le nombre de jeunes de 15 à 34 ans a dépassé les 10 millions au Canada, pour la première fois et représente 26% de la population totale. Cette proportion se maintient depuis 2015, après un déclin qui durait depuis les années 1980. La stabilisation est attribuable en bonne partie à l’immigration, qui devient de plus en plus importante chez les 15-34 ans.

Le Canada a accueilli 431 000 résidents permanents en 2022 et compte continuer avec des taux records. Le Québec a reçu 70 000 de ces nouveaux résidents permanents pour compenser une baisse de l’accueil au début de la pandémie. Autrement, la limite est fixée à environ 50 000 depuis quelques années, avec pour effet que le poids de sa jeunesse est maintenant inférieur en proportion à celui des provinces de l’Atlantique, qui étaient bonnes dernières au pays depuis 2005.

Ce glissement s’est produit malgré le fait que le Québec dispose depuis plusieurs années du programme de subventions à la garde d’enfants le plus généreux au Canada. Après l’implantation de garderies subventionnées en 1997, le taux de fécondité au Québec a augmenté au-delà de la moyenne canadienne, mais cela est insuffisant pour contrer le vieillissement de la population. Le reste du Canada pourrait par ailleurs bénéficier d’un mini baby boom à son tour avec l’implantation d’un programme national de garderies subventionnées inspiré de celui du Québec.

Jeunes plus scolarisés que jamais

Le Canada est le pays du G7 où la proportion de la population possédant un diplôme collégial ou universitaire est la plus élevée. Soixante-treize pour cent des Canadiens de 25-34 ans ont fait des études postsecondaires, en hausse de 14% par rapport à 2000.

Pour Jimmy Jean, c’est un facteur de création de richesse important.

« Les salaires de ceux qui possèdent un diplôme universitaire augmentent tout au long de leur carrière. Les 45-54 ans qui ont de tels diplômes gagnent en moyenne 90% de plus que ceux qui ont un diplôme d’études secondaires », note-t-il, ajoutant qu’en grand nombre, les immigrants accueillis au Canada sont très scolarisés.

Parmi les facteurs économiques susceptibles d’aider le Québec à attirer des jeunes au cours des prochaines années, l’économiste en chef des Desjardins note la qualité et l’accessibilité du système d’éducation et l’abordabilité des logements, plus élevée que dans certaines provinces.