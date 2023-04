Les avantages des versements égaux auprès d’Hydro-Québec

Pour éviter les chocs dans vos finances personnelles, aussi bien adopter le mode de versements égaux (MVE) d’Hydro-Québec. Voici quelques explications.

L’électricité québécoise n’échappe pas à l’inflation. Ainsi, depuis le début avril, le tarif D (résidentiel) d’Hydro-Québec a augmenté de 3 %.

Pour un logement de 4 pièces 1/2, l’augmentation mensuelle moyenne est de 2,28 $. Pour une maison de 111 mètres carrés (1195 pieds carrés), c’est 4,27 $. Pour une autre de 158 mètres carrés (1700 pieds carrés), on parle de 6,97 $.

Mais la réalité, au Québec, c’est que la facture d’électricité est plus élevée en hiver. D’où l’avantage du service MVE, offert sans frais d’intérêt ou de gestion. Il permet d’établir une mensualité fixe sur 12 mois. Pratique pour faire son budget.

Ainsi, Hydro-Québec scrute l’historique de consommation d’électricité des 11 derniers mois à votre adresse ainsi que de la température enregistrée pour la même période dans votre région, avant de fixer votre MVE.

Pour une nouvelle construction, la société d’État estime la consommation future en fonction de la capacité de l’installation électrique.

Ajustement annuel

Avant de s’inscrire au MVE, il faut ramener à zéro votre solde dû à Hydro-Québec. Une fois inscrit, vous payez une mensualité prédéterminée jusqu’à la période d’ajustement qui s’étend de juillet à octobre. Votre MVE de l’année suivante sera ajusté en fonction de votre consommation réelle de l’année écoulée.

L’ajustement varie d’une année à l’autre, surtout en fonction de la température. Plus il fait froid dehors, plus vous consommez d’énergie pour chauffer votre logis. L’ajout ou le départ d’un membre de la famille (plus d’eau ou de pièces à chauffer), d’un spa ou d’un véhicule électrique fait une différence.

Lors de la période d’ajustement, donc, votre MVE pourrait augmenter si votre consommation a grimpé l’hiver précédent. Mais il pourrait aussi baisser (ce fut mon cas au moins une fois).

L’augmentation est alors intégrée au MVE et étalée sur les 12 mois suivants. Le crédit est aussi appliqué sur un certain nombre de mois. Il est possible de prévenir une augmentation éventuelle grâce à un service de courriel d’alerte. Un consommateur peut aussi ajuster lui-même sa mensualité sur le site internet de la société d’État.

Si vous désirez mettre fin au MVE (possible en tout temps) ou si vous déménagez et que la facture d’électricité n’est plus à votre nom à votre prochaine adresse, vous devez ramener votre solde à zéro, peu importe le montant.

CONSEILS

Un bon moyen de réduire sa facture d’électricité : installer une thermopompe. Les économies ainsi obtenues seraient avantageuses pour une très grande proportion de propriétaires, malgré les coûts d’achat et d’installation, car ils peuvent tirer profit d’une subvention allant jusqu’à 2800 $. Au Québec, le chauffage représente 54 % de la facture d’électricité annuelle. Hydro-Québec offre conseils et infos ici : bit.ly/415e1zG.

Vous pouvez aussi réaliser certaines économies grâce à la tarification dynamique : vous recevez un courriel à 17 h la veille des périodes de très grande consommation (en hiver) et vous réduisez la vôtre en retardant votre douche ou en abaissant votre température, par exemple. Plus d’info : bit.ly/3o6TkVx.

Infos supplémentaires sur le MVE : bit.ly/405GFj5.