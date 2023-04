Les gains de cryptomonnaies des Québécois commencent à être lucratifs pour l'État

Les Québécois ont déclaré près de 300 millions $ en profits provenant des cryptomonnaies en 2021, selon Revenu Québec. Ces chiffres ne représentent toutefois qu’une partie de la réalité, puisque les adeptes de ces investissements sont divisés sur la question fiscale.

« Il y a beaucoup de gens qui ont fait de gros gains, alors [près de 300 M$ en gains], ça ne m’étonne pas vraiment », affirme Marc-Antoine Laurin, spécialiste en fiscalité au cabinet comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Rappelons qu’en 2021, la principale monnaie virtuelle, le bitcoin, a bondi de près de 50 % en dollars canadiens.

« Ça a changé des vies », souligne M. Laurin. Il confie que certains de ses clients ont encaissé des gains de plusieurs millions de dollars, cette année-là.

À l’inverse, la dégringolade de l’an dernier a fait mal à plusieurs investisseurs.

« J’ai vu des grosses pertes, des gens qui avaient tout investi dans Luna [une crypto qui s’est désintégrée] ou dans FTX [une plateforme d’échange devenue insolvable] », raconte M. Laurin.

Depuis l’année d’imposition 2020, Revenu Québec demande aux contribuables d’indiquer clairement, dans leurs déclarations de revenus, s’ils ont enregistré des gains en capital avec des cryptomonnaies.

C’est pourquoi l’agence gouvernementale est désormais en mesure de fournir des données à cet égard. L’obligation de déclarer demeure toutefois méconnue du grand public. Pour changer les choses, Revenu Québec investit un peu plus de 100 000 $ par année, depuis 2020, dans des campagnes publicitaires.

Tout est imposable

Les autorités fiscales ne considèrent pas les cryptomonnaies comme des monnaies, mais comme des actifs financiers. C’est pourquoi, à leurs yeux, toute transaction « profitable » réalisée grâce à des cryptos est assujettie à l’impôt. Qu’il s’agisse d’une vente de cryptos, d’un achat réalisé avec des cryptos ou même de la conversion d’un avoir en cryptos dans une autre cryptomonnaie.

Roberto Montesi, PDG de Vezgo

« Les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent calculer leurs gains en capital quand ils convertissent des bitcoins en ether alors qu’ils n’ont pas à le faire, généralement, lorsqu’ils convertissent des dollars canadiens en dollars américains », dit Roberto Montesi, PDG de la firme Vezgo.

Ce ne sont pas tous les investisseurs dans les cryptomonnaies qui sont enclins à déclarer leurs transactions au fisc. Dans un message publié cette semaine dans un groupe Facebook consacré aux cryptos, un usager a écrit « tu n’as rien compris aux cryptos » en réponse à un autre qui soutenait vouloir se conformer aux règles des gouvernements.

Dans un échange avec Le Journal, un investisseur qui a requis l’anonymat a précisé qu’il déclarait les gains de cryptos qu’il réalisait sur des plateformes centralisées (CEX), mais qu’il ne savait pas encore s’il allait le faire pour ses gains enregistrés sur des plateformes décentralisées (DEX), jugeant celles-ci moins à la portée des enquêteurs fiscaux.

Transactions retraçables

Seb Audet, PDG de la plateforme Zapper, fait toutefois remarquer que même dans des plateformes décentralisées, il est possible de retracer les transactions effectuées grâce à des chaînes de blocs.

« C’est difficile de cacher quelque chose sur une base de données universelle que tout le monde peut regarder », souligne-t-il.

« S’ils ne déclarent pas aujourd’hui, ça va juste les rattraper dans quelques années, quand les agences du revenu vont être mieux équipées pour analyser ce genre d’activité », ajoute-t-il.

M. Montesi croit que comme dans les autres sphères de la société, « il y aura toujours 20 % des gens qui voudront tricher ».

« Quelqu’un qui veut se cacher dans le monde réel, il peut le faire avec une banque offshore ou en travaillant sous la table, note-t-il. Mais pour que la crypto passe au prochain niveau, je crois qu’il faudra qu’il y ait plus de régulation. »

Gains et pertes de cryptos déclarés au Québec

2021

Gains en capital

Particuliers : 234,1 M$

Entreprises : 57,2 M$

Total : 291,3 M$

Pertes en capital

Particuliers : 14,6 M$

Entreprises : 2,5 M$

Total : 17,1 M$

2020

Gains en capital

Particuliers : 24,7 M$

Entreprises : 4,1 M$

Total : 28,8 M$

Pertes en capital

Particuliers : 4,6 M$

Entreprises : 0,5 M$

Total : 5,1 M$

♦ Les particuliers considérés comme des investisseurs actifs peuvent être inclus dans les entreprises. Les données ne comprennent pas les profits de cryptomonnaies déclarés sous forme de revenu d’entreprise.

Pas si facile de se conformer

Les monnaies virtuelles connaissent un excellent début d’année sur les marchés, ce qui amène de plus en plus de Québécois à s’y intéresser. Mais même avec beaucoup de volonté, il n’est pas évident de respecter les règles des gouvernements en la matière.

Compliqué

La principale difficulté vient du fait que contrairement aux banques et aux courtiers en valeurs mobilières, les plateformes de cryptomonnaies ne sont pas tenues de communiquer au fisc les transactions réalisées dans les comptes de leurs clients.

De plus, ce ne sont pas toutes les plateformes qui permettent d’établir facilement les prix d’achat et de vente des cryptoactifs, essentiels pour calculer les gains et les pertes en capital réalisées pendant l’année.

« Il y a des logiciels qui existent pour aider à comptabiliser la crypto, mais aucun n’a encore été homologué par les autorités fiscales. Il faut quand même faire affaire avec un expert si on a beaucoup de transactions parce qu’il y a des lacunes dans ces logiciels-là. C’est compliqué », indique Marc-Antoine Laurin de Raymond Chabot Grant Thornton.

« Je ne sais pas quel est le pourcentage des gens qui déclarent ou pas leurs gains au fisc, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui apprennent qu’ils doivent déclarer, et qui veulent se conformer », poursuit-il.

Questions indiscrètes

Ceux qui décident de ne pas déclarer leurs gains s’exposent à des vérifications fiscales.

« J’en ai eu, des vérifications par les autorités fiscales en lien avec les cryptomonnaies, relate M. Laurin. Ils m’ont posé beaucoup de questions. Ce que les enquêteurs regardent, c’est la fréquence des transactions, la période de détention de la crypto, le temps que tu y consacres, tes connaissances du milieu... »

« Revenu Québec peut demander [aux plateformes de cryptomonnaies] les informations à propos des transactions effectuées par leurs clients », confirme l’agence au Journal.

«Shakepay s'engage à faciliter la déclaration des gains en cryptomonnaies de ses utilisateurs lors de la saison des impôts», a assuré le PDG de cette plateforme québécoise, Jean Amiouny.