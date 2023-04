Les müeslis au banc d’essai

Avec la présence de noix et de fruits séchés, les céréales de type müesli apportent une bonne dose d’énergie. Elles se dégustent tant avec du lait ou une boisson végétale au petit-déjeuner qu’avec du yogourt en collation. Quels sont les choix les plus nutritifs ?

Notre analyse

Vingt-trois choix de müeslis ont fait l’objet de notre analyse.

La portion d’une tasse, souvent suggérée par le fabricant, a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion d’une tasse (70 à 120 g) apporte :

Entre 240 et 530 calories

Entre 2,5 et 24 g de lipides, dont entre 0,4 et 7 g de gras saturés

Entre 42 et 77 g de glucides

Entre 6 et 13 g de fibres

Entre 0 et 35 g de sucres

Entre 6 et 18 g de protéines

Entre 5 et 180 mg de sodium

Les meilleurs choix

Le müesli à 0 g de sucres de Swissli est le produit le moins sucré et parmi les müeslis les plus riches en fibres et en protéines du banc d’essai. Une portion d’une tasse (250 ml) apporte 0 g de sucres, 12 g de fibres et 14 g de protéines. La liste des ingrédients est courte, contient des grains entiers, des noix et des graines, mais on note la présence de mono et diglycérides. L’absence de fruits séchés contribue à la faible teneur en sucres du produit.

Le müesli sans sucres ajoutés de Bjorg fait partie des options les moins riches en sucres (8 g) et en gras saturés (0,8 g) du banc d’essai. Toutefois, il contient moins de protéines (8 g) et de fibres (6 g) que la moyenne des produits évalués. La liste des ingrédients est simple et courte. Elle ne contient pas de sucres ajoutés et présente des grains entiers, des fruits séchés et des graines (ex. : lin, tournesol).

Le müesli sans sucres ajoutés d’Alpen est une bonne option pour le petit-déjeuner. Il est riche en fibres et en protéines et contient peu de sucres et de gras saturés. Une portion d’une tasse apporte 11 g de fibres, 11 g de protéines, 8 g de sucres et 1 g de gras saturés. La liste des ingrédients est simple, courte, sans sucres ajoutés ni additifs alimentaires. Les flocons d’avoine faits de grains entiers figurent en tête de liste des ingrédients. Ils contribuent à la richesse en fibres et en protéines du produit et en font un petit-déjeuner rassasiant. Les amandes et les noisettes apportent également des fibres et des protéines ainsi que de bonnes matières grasses insaturées. Les raisins secs fournissent des sucres naturels.

Le müska nature de Fourmi Bionique est une combinaison entre le müesli et le dukka, un mélange moyen-oriental de noix et d’épices broyées. Ce müesli est le plus riche en protéines (18 g) et parmi les produits les plus riches en fibres (13 g) et les moins riches en sucres (3 g) du banc d’essai. L’absence de fruits séchés, naturellement riches en sucres, contribue à réduire la teneur en sucres de ce produit par rapport à ceux qui en contiennent. La liste des ingrédients est courte, contient des grains entiers, des noix et des graines. La présence de noix de coco fait grimper la teneur en gras saturés (7 g), mais les autres valeurs nutritives étant particulièrement intéressantes, il reste dans nos bonnes options.

Les compromis

Un peu plus sucrés que nos meilleurs choix, les müeslis ci-dessous présentent quand même des avantages nutritionnels. Le sucre provient des fruits séchés et non de sucre ajouté.

Le müesli de PC Biologique apporte moins de sucres (14 g), plus de fibres (10 g) et presque autant de protéines (10 g) que la moyenne des produits analysés. La liste des ingrédients est exempte de sucres ajoutés et contient des grains entiers, des noix, des graines et un seul additif alimentaire (lécithine de soya biologique). Les sucres naturels sont en partie fournis par les raisins secs.

Le müesli simplement délicieux de Dorset Cereals fournit plus de fibres (10 g) et de protéines (11 g) et moins de sucres (16 g) et de gras saturés (1 g) que la moyenne des müeslis évalués. Il ne contient pas de sucres ajoutés ni d’additifs alimentaires. La liste des ingrédients présente des grains entiers, des noix et des fruits séchés, qui sucrent naturellement le produit. Si le müesli au chocolat noir de la même compagnie est moins sucré (10 g) tout en apportant 10 g de fibres et de protéines, on note la présence de sucre de canne et lécithine de soya dans la liste d’ingrédients.

Les moins bons choix

Le müesli mélange suprême de Jordans est le produit le plus riche en sucres (35 g) et parmi les plus riches en gras saturés (4,5 g) du banc d’essai. Toutefois, il contient davantage de fibres (11 g) et presque autant de protéines (10 g) que la moyenne des produits analysés. La liste des ingrédients contient des grains entiers, riches en fibres, et des fruits séchés, qui contribuent à la richesse en sucres du produit, mais également du sucre de canne, des sulfites, de l’arôme et de l’acide citrique.

Le müesli canneberges et noix de coco de PC fait partie des options les plus riches en sucres (27 g) et en gras saturés (4 g). En revanche, il apporte 10 g de fibres et 14 g de protéines par portion d’une tasse, soit plus que la moyenne des produits évalués. Il contient également des grains entiers, mais la liste des ingrédients indique la présence de sucres ajoutés et de sulfites.

Le müesli exquis aux canneberges, cerises et amandes de Dorset Cereals est également un des müeslis les plus riches en sucres (26 g) du banc d’essai. De plus, il apporte moins de fibres (8 g) que la moyenne des produits analysés. La liste des ingrédients présente des grains entiers et aucun additif, mais également du sucre de canne.

La bonne portion

Les céréales müesli sont plus caloriques que les céréales dépourvues de noix et de fruits séchés. Elles sont parfaites pour les personnes aux besoins énergétiques importants (les adolescents et les sportifs notamment). Pour un apport calorique modéré, une portion de 125 ml (1/2 tasse) conviendrait mieux. Celle-ci apporte entre 120 et 265 calories. Comme la présence de fruits séchés fait grimper la teneur en sucre, si vous consommez le müesli avec du yogourt, assurez-vous d’opter pour du yogourt nature.

