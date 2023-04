Les participes passés sont dépassés

Je suis heureuse d’apprendre que des professeurs de français ont proposé une réforme des participes passés à Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation.

Ces professeurs veulent simplifier les règles et abolir les exceptions, qui, je me souviens, peuvent être très mélangeantes et compliquées à intégrer.

Ce n’est peut-être pas tout le monde qui a vécu une expérience similaire à la mienne, mais je me rappelle très bien le désarroi que je ressentais au secondaire dans mes classes de français quand venait le temps de pratiquer nos participes passés.

Même si en général j’avais de la facilité dans cette matière, je me rappelle ne pas comprendre pourquoi certains participes passés étaient soumis à des exceptions, qui selon moi et la plupart de mes collègues de classe, ne faisaient aucun sens. Cela avait pour effet de nous démoraliser à intégrer la matière.

Ne serait-il pas temps que l’apprentissage de la langue française soit moins décourageant ?

Des changements s’imposent

Comme mentionné dans La Presse et repris dans un article de 24 heures paru cette semaine, la réforme simplifierait certains aspects des notions de participes passés.

« - Les participes passés sans auxiliaire s’accordent comme un adjectif avec le nom ou le pronom.

- Les participes passés avec l’auxiliaire être s’accordent avec le sujet.

- Les participes passés avec l’auxiliaire avoir sont invariables. »

C’est un sentiment que je ressens depuis longtemps : les exceptions qui n’en finissent plus dans la langue française gâchent le plaisir d’apprendre.

Nous ne sommes plus au 17e siècle. En 2023, la parfaite maîtrise de la langue française n’est plus réservée à une élite.

C’est pourquoi, sans dénaturer la nature poétique et rigoureuse de cette langue, il est nécessaire de la rendre plus accessible afin d’encourager le plus de gens possible à l’honorer et non la redouter.

Les gens qui apprennent le français méritent qu’on leur simplifie la vie, du moins, un petit peu.