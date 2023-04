L’importance d’un journalisme libre et éclairé

Les journalistes, depuis leur tout début, sont les raconteurs du cours du monde, les témoins de l’histoire et la voix du peuple.

Sans eux, sans ces supers curieux, analystes, penseurs, globetrotter et grands parleurs, que saurions nous des événements majeurs et marquants qui façonnent notre époque.

Avant la venue de la technologie moderne accélérant de manière quasi-inimaginable la vitesse de transmission de l’information, les médias traditionnels que sont la presse écrite et la radio étaient les seuls moyens de savoir ce qui se passait en dehors de son patelin.

Phare de la population

C’est la témérité, le goût d’aventure et les relations internationales qu’entretenaient ces êtres d’exception grandement impliqués dans le courant de l’histoire qui nous donnaient accès aux faits saillants. Ces initiés mondains des cercles politiques et économiques, ainsi que ces intellectuels friands d’histoire et d’enjeux sociaux étaient les phares éclairant la population sur les enjeux affectant la réalité collective vécue en un temps donné sur une partie du globe touchée.

N’oublions pas l’origine noble et nécessaire de ce métier et, n’oublions surtout pas d’honorer, de respecter et de protéger cette profession exigeante, confrontante et, même, parfois dangereuse. Des hommes et des femmes merveilleusement humains ont donné leur temps, leur énergie, leur santé en cas de tragédies et tristement, parfois, leur vie pour que nous sachions ce qui se passe réellement sur la planète.

Améliorer les choses

Beaucoup de belles et bonnes personnes font encore ce métier par altruisme dans une perspective de bien-être commun et de revendications sociales afin d’améliorer les choses dans différentes sphères de nos vies, malgré la critique facile dont ils sont la cible en ligne et les centaines de menaces quotidiennes.

Malgré la haine et l’idiotie, malgré l’indifférence et l’incompréhension vis-à-vis de leur vocation, ces passionnés sont au poste jour après jour, sans relâche, car ils savent leur art nécessaire et leurs mots importants. Ces derniers savent servir une cause plus grande qu’eux-mêmes, soit d’informer les gens de manière libre et éclairée.

En lisant les commentaires désobligeants, blessants et souvent teintés de frustration qu’émettent des individus cachés derrière leurs écrans, je me dis que collectivement nous avons oublié l’essence même de cette vocation si précieuse.

Jonathan Lépine-Brisebois, Gestionnaire aux ventes, Prévost