Matheson reçu comme une rockstar dans une école primaire de Montréal

Michael Matheson a lancé son long congé estival en visitant une école primaire anglophone de Montréal, lundi. Le défenseur du Canadien a reçu un accueil triomphal même si son équipe ne participe pas aux séries.

Dès son entrée à l’école St. Gabriel, les enfants l’ont tout de suite reconnu et ils n’ont pas hésité à aller lui poser des questions sur sa carrière, ses coéquipiers et sa saison avec le Tricolore.

Celui qui a grandi à Pointe-Claire a commencé sa visite en allant lire une histoire aux petits de la maternelle en collaboration avec David Arsenault de la Fondation Champions pour la vie. Celle-ci vise à aider les enfants âgés entre 4 à 8 ans à développer leur littératie physique.

Plusieurs avaient un chandail du Canadien sur le dos. Ils étaient excités de voir un de leurs favoris dans leur local qui était trop petit pour l’occasion. Matheson a participé en lisant une partie de l’histoire et en faisant quelques exercices avec eux.

«C’est toujours important de redonner à la communauté, a mentionné Michael Matheson. Ce que la fondation fait pour les jeunes est incroyable. Les enfants, c’est notre avenir.

«La technologie a des bons comme de moins bons côtés. C’est bon pour les enfants de bouger. Ça leur permet d’être heureux et d’être en santé.»

Une rockstar

Par la suite, Matheson s’est dirigé vers le gymnase où tous les élèves de l’école étaient réunis pour l’acclamer et lui poser des questions de toutes les sortes.

Une fillette a fait rire bien des gens en demandant : «est-ce que tu connais Cole Caufield ?»

Matheson a bien ri en lui répondant que c’était son coéquipier. Il l’a fait avec gentillesse comme avec tous les autres élèves. Il a été très généreux en distribuant des autographes en quantité industrielle. Et il l’a fait avec le sourire.

Ça n'a pas de prix pour les enfants et leurs enseignants. Il est conscient de l'impact qu'il peut avoir dans la communauté québécoise. Le Canadien ne pourrait pas avoir un meilleur ambassadeur que lui.

«C’était amusant pour eux, mais aussi pour moi, a-t-il ajouté. C’est le fun d’être entouré d’enfants qui ont peut-être le même rêve que j’avais à leur âge.»

La fameuse pression

Matheson a réalisé son rêve d’enfance en jouant pour le Canadien cette saison. Il donne l’impression qu’il est un poisson dans l’eau dans cet environnement où la pression est omniprésente.

Est-ce qu’il a utilisé une recette spéciale ? Pas vraiment.

«C’est un privilège de jouer à Montréal, a mentionné Matheson. C’est la meilleure ville de hockey de la ligue. Comme joueur professionnel, il va toujours y avoir de la pression.

«Celle que je me mets sur les épaules est toujours plus grande que celle qui vient de l’extérieur. Il n’y a personne de plus motivé que moi.»

Il a souri quand on lui a parlé des séries éliminatoires qui s’amorçaient lundi dans quatre villes de la LNH.

«Je ne sais pas si je vais regarder tous les matchs, mais je suis un amateur de hockey, a-t-il précisé. Je ne veux pas me prononcer sur les gagnants de la Coupe Stanley. Si ce n’est pas nous, j’aimerais qu'aucune équipe ne la gagne.»