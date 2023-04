Nos meilleures adresses pour un long week-end à Vienne

Centre névralgique de la dynastie des Habsbourg pendant plusieurs siècles, la capitale autrichienne profite encore aujourd’hui de l’héritage architectural et culturel de cette famille européenne influente. À cela s’ajoute une atmosphère romantique, un attrait particulier pour la musique classique – gracieuseté de grands compositeurs tels que Beethoven et Mozart – et un esprit d’avant-garde qui tous ensemble font le caractère distinct de la ville impériale.

D’un avant-midi au cœur d’un palais baroque à une soirée magique à l’opéra, en passant par une pause gourmande dans un café traditionnel et un tour de Grande Roue dans le Prater, vous serez immanquablement séduit par l’art de vivre viennois!

PREMIÈRE JOURNÉE

14h - Explorer l’Innere Stadt

UNSPLASH / Victor Malyushev

Laissez-vous guider à travers le dédale de ruelles de la «ville intérieure», soit le centre historique de Vienne qui regorge de splendeurs, à commencer par la cathédrale Saint-Étienne (Stephansdom) avec son toit orné de tuiles colorées. Poussez la porte de ce chef-d’œuvre de l’architecture afin d’admirer son magnifique intérieur gothique et dirigez-vous ensuite vers le Graben, une jolie artère piétonne bordée de cafés et de boutiques de luxe. Parmi les autres curiosités de l’Innere Stadt qui valent le coup d’œil: l’Ankeruhr, un immense carillon de style Art nouveau qui fait défiler une figure importante de la ville à chaque heure, et la Maison de Mozart, où le célèbre compositeur a vécu de 1784 à 1787.

- Cathédrale Saint-Étienne, Stephansplatz

- Maison de Mozart, Domgasse 5

17h - Voyager dans le temps à la table d’un café

Erika Tremblay

Les grands cafés de la capitale autrichienne vous plongeront dans une atmosphère particulière qui vous transportera au 19e siècle. Dans l’Innere Stadt, plusieurs alternatives s’offrent à vous pour vous imprégner de la culture des cafés, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2011, comme l'élégant Café Central avec ses banquettes circulaires, ses colonnes en marbre, ses lustres et son comptoir à pâtisseries. À quelques pas de l’opéra, le Café Sacher représente également une option de prédilection alors que les amateurs de chocolat pourront se régaler d'une délicieuse part de Sachertorte.

- Café Central, Herrengasse 14

- Café Sacher, Philharmoniker Straße 4

19h30 - Assister à un opéra

Impossible de visiter Vienne sans passer une soirée à l’Opéra d’État (Wiener Staatsoper), véritable temple de la musique classique. Au cœur de ce magnifique édifice néo-Renaissance datant de 1869 – qui fut restauré après les bombardements de 1945 –, vous pourrez assister à un opéra ou un ballet de grande renommée comme La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Si vous avez un petit creux à la sortie de la représentation, faites comme les locaux qui se donnent rendez-vous au stand Bitzinger pour déguster un hot-dog traditionnel avant de rentrer à la maison en métro.

- Opéra d'État de Vienne, Opernring 2

- Bitzinger, Albertinaplatz

DEUXIÈME JOURNÉE

9h - Visiter le «Versailles autrichien»

UNSPLASH / Arthur V

Le château de Schönbrunn, l’ancienne résidence d’été des Habsbourg, est l’attraction phare du 13e arrondissement de Vienne. Débutez cette journée par la visite des appartements privés de l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth (plus connue sous le nom de Sisi) avant de vous attaquer aux luxueuses pièces de l’époque de Marie-Thérèse. Cap ensuite sur les somptueux jardins à la française du château qui renferment plusieurs trésors, dont le plus vieux zoo au monde et une magnifique serre aux palmiers. À l’heure du lunch, le Café Gloriette, situé dans l’édifice qui surplombe les jardins, représente une bonne option pour profiter d’une jolie vue sur la capitale. Même chose pour le Café Dommayer qui propose de délicieuses pâtisseries dans un cadre raffiné.

Erika Tremblay

- Château de Schönbrunn, Schloßstraße 47

- Café Dommayer, Dommayergasse 1

14h - Parfaire vos connaissances sur la famille impériale

De 1279 à 1918, soit l’année de dissolution de l’Empire austro-hongrois, le palais de la Hofburg a joué le rôle de résidence officielle des Habsbourg. La visite de ce complexe raffiné, parmi les plus grands au monde, vous mènera à la découverte des appartements impériaux, occupés autrefois par l’empereur François-Joseph et l’impératrice Élisabeth. Ce haut lieu du pouvoir abrite également une impressionnante collection d’argenterie, une exposition complète dédiée à la célèbre Sisi, l’École d’équitation espagnole, la Bibliothèque nationale d’Autriche et bien plus encore.

- Palais de la Hofburg, Michaelerplatz

16h - Prendre l’apéro dans une serre

Erika Tremblay

Face au Burggarten, l’ancien jardin privé de l’empereur François-Joseph, la Palmenhaus vous offre une oasis de verdure en plein cœur de la ville. Que ce soit pour admirer la beauté des lieux, profiter d’une ambiance animée ou savourer un bon repas, un arrêt dans cet établissement coup de cœur des Viennois représente une étape incontournable. En matinée, les locaux s’y donnent rendez-vous pour déguster un petit-déjeuner classique généralement composé d’un œuf à la coque, d’un petit pain rond ou d’un croissant, de beurre, de confiture et d’une tasse de café.

- Palmenhaus, Burggarten 1

17h30 - Se balader sur la Ringstrasse

UNSPLASH / Sandro Gonzalez

Communément appelé le Ring, ce large boulevard circulaire construit au 19e siècle est bordé par certains des plus beaux édifices de Vienne. Premier arrêt: le Volksgarten, soit le «jardin du peuple», qui marie les styles baroque français et jardins anglais. Nombreux sont les visiteurs qui s’y arrêtent pour se reposer un peu, et surtout, pour s’imprégner du doux parfum de ses 3000 rosiers. Un peu plus loin, vous pourrez admirer d’un côté, l’hôtel de ville de style néo-gothique signé par Friedrich von Schmidt, et de l’autre, le Burgtheater. S’étendant sur 5,3 km, la Ringstrasse multiplie les attraits à explorer au gré de vos envies.

20h - Passer la soirée à la foire du Prater

UNSPLASH / Marie Rouilly

À quelques pas du Danube, retrouvez votre cœur d’enfant en vous offrant un tour dans la mythique Grande Roue (Riesenrad), érigée en 1897 pour souligner le 50e anniversaire du règne de François-Joseph. De l’une de ses 15 cabines en bois, vous pourrez profiter d’un panorama à couper le souffle sur la capitale autrichienne. Mais ce n’est pas tout! Dans cet ancien parc forain, petits et grands trouvent leur compte parmi 250 attractions et plusieurs stands de restauration, où déguster une saucisse traditionnelle, un bretzel géant ou une barbe à papa.

- Foire du Prater, Riesenradplatz 2

TROISIÈME JOURNÉE

9h - Admirer les œuvres d’un célèbre peintre autrichien

UNSPLASH / Sami Ullah

L’ancienne résidence d’été du prince Eugène de Savoie, qui abrite aujourd’hui un musée d’art, est un joyau de l’art baroque composé de deux bâtiments reliés par des jardins à la française. Le Belvédère supérieur, construit de 1717 à 1723, est le cœur de cet ensemble monumental qui présente plusieurs chefs-d’œuvre de l’art autrichien, comme Le Baiser et Judith de Gustav Klimt, le maître de la Sécession viennoise. Du troisième étage, vous aurez une vue imprenable sur les jardins qui se déploient en terrasses jusqu’au Belvédère inférieur. Ce palais de taille plus modeste, qui fut construit de 1712 à 1716, héberge aujourd’hui des expositions temporaires.

- Palais du Belvédère, Prinz-Eugen-Straße 27

11h30 - S’en mettre plein les papilles

Du lundi au samedi, le marché de Naschmarkt, situé dans le 6e arrondissement de Vienne, accueille les habitants du quartier comme les visiteurs venus faire leurs emplettes ou s’attabler dans les bonnes institutions viennoises telles que le café Do-An (kiosque 412) et le restaurant Naschmarkt Deli (kiosque 421/436). Les plus foodies pourront également réserver une visite guidée de ce grand temple culinaire afin d’explorer le meilleur de ses 120 kiosques, allant de la cuisine traditionnelle autrichienne aux saveurs du monde.

- Naschmarkt, entre Karlsplatz et Kettenbrückengasse

14h - Déguster un verre de vin au milieu des vignes

Erika Tremblay

Les Heuriger (tavernes à vins) sont probablement l’un des secrets les mieux gardés de la capitale autrichienne. Situées au nord-ouest du centre-ville, elles proposent une expérience typiquement viennoise qui saura vous charmer à coup sûr. Après avoir exploré le village rural de Grinzing, prenez la direction de la colline Kahlenberg – une ascension d’une trentaine de minutes –, où vous pourrez déguster un verre de Grüner Vetliner en plein cœur des vignes, tout en profitant d'une jolie vue sur Vienne et le Danube. À noter que chaque Heuriger a son propre charme, mais que l’accueil chaleureux et les chaises longues de Mayer am Nussberg nous ont particulièrement séduits.

- Heuriger Mayer am Nussberg, Kahlenberger Straße 213

Information pratique

Les palais de Vienne (Schönbrunn, Hofburg et le Belvédère) sont très prisés, et ce, peu importe la période de l’année alors pensez à réserver vos billets à l’avance et à vous procurer la Vienna City Card pour obtenir des réductions. www.wien.info/de