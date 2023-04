Ottawa et Ericsson signent un partenariat pour 5 ans

Le gouvernement du Canada et la filiale canadienne de l’entreprise suédoise de télécommunications Ericsson ont annoncé lundi matin un partenariat de recherche et développement de cinq ans dans le but d’améliorer certains domaines tels que la 5G avancée, la 6G, le Cloud RAN ou encore l’Intelligence artificielle pour les réseaux mobiles.

Cet investissement de plus de 470 millions $ devrait créer «des centaines de nouveaux emplois et emplois requalifiés au cours des cinq prochaines années dans les centres de recherche et développement d'Ericsson à Ottawa et à Montréal», peut-on lire dans un communiqué annonçant le partenariat.

«L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus que les travailleurs canadiens possèdent les talents dont le monde a besoin pour créer des connexions Internet plus rapides et plus sûres et offrir d’autres services sans fil. En continuant à soutenir l’innovation, nous créons de bons emplois, renforçons la classe moyenne et veillons à ce que le Canada demeure un chef de file mondial dans le domaine de la technologie», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.