Pénurie de personnel: près de 2600 postes vacants dans les écoles québécoises

La pénurie de personnel dans les écoles québécoises est encore plus importante qu’on ne le pensait. Près de 2600 emplois sont présentement vacants dans le réseau scolaire, dont près d’un millier de postes d’enseignants.

Les plus récents chiffres du ministère de l’Éducation, obtenus par Le Journal, proviennent d’une collecte de données datée du 28 février à laquelle ont participé la quasi-totalité des centres de services scolaires (71 sur 72).

En plus des 927 postes vacants d’enseignants, le réseau scolaire est à la recherche de plusieurs centaines d’éducateurs en service de garde, de techniciens en éducation spécialisée et de professionnels (voir ci-bas).

Ces chiffres comprennent les postes réguliers à temps plein et les postes «à temps partiel». Or, pour les enseignants, cette catégorie fait référence aux «contrats à temps partiel, de remplacements et à la leçon», si bien que les remplacements de congé de maternité ou de maladie en font aussi partie, même s’ils sont à temps plein.

Il est toutefois difficile de comparer ces chiffres avec d’autres collectes de données effectuées par le ministère, car le nombre de centres de services qui y participent fluctue considérablement.

Au début de novembre, Le Journal rapportait que 1600 postes étaient toujours vacants dans le réseau scolaire, mais que seulement 51 centres de services avaient alors fourni des données au ministère à ce sujet.

L’école devient une «garderie»

Or la situation s’aggrave hors de tout doute, affirment en cœur syndicats et directions d’école. «Ça devient excessivement difficile à gérer au quotidien», affirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).

Des directions d’école, des éducateurs en service de garde et même des parents doivent être appelés en renfort dans les classes pour remplacer des enseignants qui s’absentent temporairement ou de façon prolongée, indique M. Prévost.

«On fait de l’occupationnel. On a quelqu’un qui vient s’occuper de la sécurité des élèves, mais il n’y a aucun enseignement concret qui se fait. C’est peut-être dur comme terme, mais ça devient une garderie», laisse-t-il tomber.

Afin de remédier à la situation, la FQDE estime qu’aucune nouvelle classe de maternelle 4 ans ne devrait être créée tant que la pénurie persistera.

À la Fédération des syndicats d’enseignement, on réitère que la solution passe par l’amélioration des conditions de travail. «L’hémorragie, il faudra l’arrêter à un moment donné. C’est pour ça que la négociation que l’on est en train de vivre est si importante», affirme sa présidente, Josée Scalabrini.

Cette dernière se désole des offres patronales sur la table, qui n’ont «aucun bon sens par rapport à ce qui se passe présentement», dit-elle.

Du côté des centres de services scolaires, la présidente de la fédération qui les représente, Caroline Dupré, compte aussi sur la négociation en cours pour «trouver des solutions exceptionnelles à une situation exceptionnelle».

À plus court terme, davantage d’étudiants en enseignement devraient être disponibles pour faire de la suppléance à la fin de leur session universitaire, à partir de la fin d’avril, souligne-t-elle.

La pénurie est toutefois loin de se limiter aux enseignants, rappelle de son côté la Fédération des comités de parents. Dans certaines écoles, des élèves de cinquième et de sixième année n’ont plus accès au service de garde à cause du manque de personnel, même s’il s’agit d’un «service essentiel» pour les parents, déplore son président, Kévin Roy.

Postes vacants dans les écoles québécoises

Enseignants*

71 postes à temps plein

postes à temps plein 856 postes à temps partiel

Éducateurs en service de garde

57 postes à temps plein

postes à temps plein 456 postes à temps partiel

Techniciens en éducation spécialisée

305 postes à temps plein

postes à temps plein 280 postes à temps partiel

Psychologues

130 postes à temps plein

postes à temps plein 50 postes à temps partiel

Orthophonistes

105 postes à temps plein

postes à temps plein 59 postes à temps partiel

Psychoéducateurs

144 postes à temps plein

postes à temps plein 46 postes à temps partiel

Direction

13 postes

Directions adjointes

22 postes

TOTAL: 2594 POSTES À POURVOIR

* Les postes «à temps partiel» peuvent aussi comprendre des remplacements à temps plein de congé de maternité ou de maladie.

Source: collecte de données effectuée par le ministère de l’Éducation, en date du 28 février 2023, à laquelle ont participé 71 des 72 centres de services scolaires.