Poursuite policière: un émeu de thérapie en fuite

Un émeu de thérapie en fuite a causé tout un émoi après avoir sauté la clôture de son enclos et couru plus d’un kilomètre et demi, jeudi dernier, entraînant des recherches policières de cinq heures en Angleterre.

Rodney, un émeu «très câlin» de 11 mois, a créé tout un branle-bas de combat à Suffolk, à l’est de Cambridge, la semaine dernière en sautant la clôture de son enclos, a rapporté «The Telegraph» lundi.

L’oiseau de thérapie, qui cohabite avec plusieurs autres animaux de soutien émotionnel, appartient à un couple ayant œuvré dans le domaine de la santé, qui souhaitait faire sa part en matière de santé mentale.

«Ma femme et moi apprivoisons le plus de nos animaux pour qu’ils deviennent des animaux de thérapie ou de soutien émotionnel. Entre nous deux, nous avons 39 ans d’expérience à guérir les corps brisés, mais depuis les quatre dernières années, on se concentre sur les esprits brisés», a indiqué Jon Cardy, ancien consultant en anesthésie et médecine critique.

Lui et sa femme Laura, une infirmière retraitée, ont ainsi dû couper court à leurs premières vacances depuis le début de la pandémie, après avoir reçu un appel les informant de la fuite de l’émeu.

Durant plus de cinq heures, le couple, la police locale ainsi que la Société royale britannique de prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) et la Société royale de protection des oiseaux (RSPB) ont cherché l’oiseau en fuite.

Il a finalement été repéré à plus d’un kilomètre et demi de sa maison, par un citoyen qui a rapporté le tout sur un groupe communautaire WhatsApp. En reconnaissant Rodney, son propriétaire s’est empressé d’aller le chercher.

Selon lui, l’oiseau aurait pris peur durant une tempête.