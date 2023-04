Qui a (vraiment) peur de la CBC?

L’entêtement de Pierre Poilievre à se prendre pour un sous-clone de Donald Trump – misogynie et xénophobie en moins – est un phénomène inquiétant.

On lui connaissait déjà la lubie d’inspiration trumpienne de refaire du Canada le pays «le plus libre au monde». Son message, aussi subtil qu’un requin dans un bocal de poissons rouges, étant que sous Justin Trudeau, le méchant libéral «wokiste» de «gauche», le Canada, c’est le goulag.

Comment ne pas y voir l’écho du Make America Great Again d’un Trump attribuant tous les maux possibles de son pays aux méchants démocrates «wokistes» de «gauche»? Et que dire du soutien commun de Trump et Poilievre au soi-disant convoi de la liberté?

Trump jure aussi que les médias traditionnels sont les «ennemis du peuple». Pierre Poilievre cible la CBC nommément. Laquelle, selon lui, serait un organe propagandiste libéral, woke et de gauche.

D’où sa demande à Elon Musk, le patron multimilliardaire américain de Twitter, d’étiqueter la CBC comme un «média financé par le gouvernement» comme il l’a fait entre autres pour la BBC. Et d’où la joie du chef conservateur de voir Musk obtempérer. D’où aussi l’annonce de lundi par CBC/Radio-­Canada, défendant son impartialité, de suspendre ses activités sur Twitter.

Indépendance journalistique

Que cherche donc Pierre Poilievre lorsqu’il ne se contente pas de critiquer la CBC, mais appelle à son extinction? À discréditer l’institution elle-même et ce faisant, tous ses artisans, dont les journalistes.

Comme diffuseur public, l’indépendance journalistique de la CBC est pourtant solide. La majeure partie de son financement ne dépend pas non plus d’un gouvernement comme tel, mais du parlement fédéral dans son entièreté.

Cela dit, M. Poilievre n’est pas le premier chef de parti à fantasmer sur la mort du diffuseur public canadien. Pierre Elliott Trudeau et Jean Chrétien voyaient en Radio-Canada un dangereux repaire de séparatistes.

Bien avant eux, Maurice Duplessis y voyait une ruche à communistes athées. Pour Stephen Harper, la CBC était gauchiste.

Pierre Poilievre, lui, fantasme sur la disparation de la CBC, mais non pas de Radio-Canada. Sur le site web du Parti conservateur du Canada, la version anglaise de sa «pétition» exige le «définancement» de la CBC.

La version française cible la Société Radio-Canada (SRC). Pour ne pas horripiler les électeurs québécois dont il aura besoin, M. Poilievre semble pourtant avoir exclu Radio-Canada de tout définancement. Le traducteur du parti l’aurait-il mal compris?

Une sacrée bonne question

La semaine dernière, une journaliste de La Presse Canadienne a posé une sacrée bonne question au chef conservateur. S’il prenait le pouvoir et fermait la CBC tout en préservant Radio-Canada, ne favoriserait-­il pas les Canadiens francophones au détriment de leurs compatriotes anglophones?

C’est une sacrée bonne question parce qu’elle expose toute l’absurdité de la position de Pierre Poilievre. D’où son refus de répondre et son choix, très trumpien, d’attaquer plutôt la crédibilité de la journaliste.

Comme quoi, derrière les sparages du chef conservateur contre la CBC, se cache de la propagande partisane pure et dure. Point. Soit exactement ce dont il accuse la CBC...

Sur le fond du sujet, la réalité est qu’au Canada anglais, la CBC demeure un des derniers remparts contre l’américanisation insidieuse de la culture canadienne. Les médias, dont la CBC, en sont des piliers essentiels.

Lorsqu’il décrédibilise celle-ci et souhaite sa mort clinique, Pierre Poilievre rêve en fait d’accélérer l’américanisation de la culture canadienne.

Aspirant au poste de premier ministre­­­, il devrait plutôt s’engager à protéger tout ce qui distingue encore le Canada de son puissant voisin, incluant la CBC et Radio-Canada.

Or, pour un simili-Trump, c’est malheureusement mission impossible.