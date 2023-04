Radio-Canada, Radio-Pravda?

On devine l’amusement d’Elon Musk qui a décidé d’accoler sur Twitter le titre «média financé par l’État» à la CBC.

• À lire aussi: Comptes étiquetés par Elon Musk: CBC et Radio-Canada suspendent leurs activités sur Twitter

• À lire aussi: Trudeau attaque Poilievre, qui s’en prend à la CBC

Pierre Poilievre, de son côté, exultait probablement.

S’agit-il d’une provocation? Peut-être. D’ailleurs, CBC a mal pris ce titre, car elle a décidé de suspendre ses activités sur Twitter.

Elle a toutefois la vertu de nommer un problème majeur, soit le biais idéologique de la radiotélévision fédérale.

Drag-queens

Par biais idéologique, je ne veux pas dire un biais partisan, même s’il est évident que la CBC a peu de sympathie, par exemple, pour le Parti conservateur, tout comme elle n’appré­cie pas non plus les nationalistes québécois de tendance «identitaire».

On parle surtout, ici, d’une orientation idéologique, d’une petite musique qui se fait entendre sur tous les sujets de «société».

Par exemple, pour reprendre le thème du jour, il suffit de porter attention au débat sur les drag-queens à l’école devant des enfants de 5 ou 6 ans pour comprendre que Radio-Canada juge positivement le phénomène, et se méfie de ceux qui s’y opposent.

Dans une émission de variétés grand public, on invitera ainsi la drag-queen à la mode, mais on oubliera d’inviter le porte-voix de la thèse contraire.

On pourrait aussi parler du chemin Roxham. Ou de tout ce qui touche de près ou de loin à la religion de la «diversité» et de «l’inclusion» au nom de laquelle on cherche aujourd’hui à nous imposer le multiculturalisme et la théorie du genre.

Idéologie

Radio-Canada, avec l’argent des contribuables, fait un travail de propagande. Une bonne partie de la population paie à même ses impôts des journalistes, des animateurs et des amuseurs qui l’insultent à temps plein.

Le problème est le même en France et au Royaume-Uni.

Cela ne veut pas dire qu’on n’y trouve pas d’excellents journalistes, qui font un excellent travail.

Mais il n’est pas mal de se faire rappeler que cette idéologie est financée par une bonne partie de ceux qui la subissent.